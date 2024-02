Carlos Sainz (Ferrari) 2024: Team-Player oder Egoist?

​Der Spanier Carlos Sainz (29) geht in seine vierte und letzte Saison mit Ferrari, Ende 2024 wird er durch Lewis Hamilton ersetzt. Der Madrilene sagt: «Sobald ich den Helm aufsetze, lasse ich das alles hinter mir.»

Wie schnell sich die Dinge in der Formel 1 doch ändern. Noch im Herbst 2023 hatte der Spanier Carlos Sainz festgehalten: «Ich fühle mich wohl bei Ferrari, und ich sehe meine Zukunft in Italien.» Aber daraus wird nichts: Ab 2025 fährt der englische Superstar Lewis Hamilton in Rot, an der Seite von Charles Leclerc, dessen Vertrag verlängert worden ist. Sainz muss Ende 2024 gehen.

Der zweifache GP-Sieger aus Madrid sagt: «Ich wusste natürlich ein wenig früher als die meisten, was sich hier anbahnt. Also war ich darauf vorbereitet. Aber ich will jetzt nur an meine Saison 2024 denken und für Ferrari mein Bestes geben.»

«Ich will mich weiterentwickeln und nicht stehenbleiben. Ich werde in diesem Jahr 30 Jahre alt, aber ich fühle mich jung und hungrig. Ich weiß, was ich kann, und ich weiß, was ich wert bin. Also mache ich mir um meine Zukunft keine Sorgen.»

Der WM-Siebte von 2023 gibt zu: «Es ist natürlich schon etwas seltsam, in eine Saison zu gehen und bereits zu wissen, dass es die letzte bei Ferrari sein wird. Aber sobald ich den Helm aufsetze, lasse ich das alles hinter mir. Und sollte ich eine WM-Chance wittern, dann werde ich diese Gelegenheit nutzen.»

Laut Formel-1-Champion Jacques Villeneuve können sich die Tifosi auf tüchtig Feuerwerk gefasst machen. Der Kanadier sagt: «Carlos Sainz wird null Interesse daran haben, sich in den Dienst von Ferrari zu stellen. Was die von ihm wollen, kann ihm herzlich schnuppe sein. Alles, wonach er nun trachtet, das ist – sich selber in die Auslage stellen. Er muss gute Leistungen zeigen, um für andere Teams 2025 attraktiv zu sein, und er wird versuchen, Leclerc hinter sich zu lassen.»

Carlos Sainz im Rahmen der Präsentation des neuen Ferrari SF-24: «Das ist ein komplett anderes Auto als im vergangenen Jahr, nicht nur in Bezug auf die technischen Lösung, sondern auch in Sachen Lackierung.»



«Fahrer und Techniker haben sehr viel Zeit investiert, um die Schwächen des letztjährigen Rennwagens auszumerzen. Darüber hinaus haben wir wesentlich detaillierter gearbeitet, und wenn wir alle kleinen Verbesserungen addieren, dann erzeugt das hoffentlich einen Vorteil.»



Einen ersten Anhaltspunkt erhält ein Fahrer im Rennsimulator. Carlos Sainz weiter: «Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, aber was ich sagen kann – das Auto fühlt sich markant anders an. Es soll Charles und mir mehr Vertrauen schenken. Ich habe aufgrund der Arbeit im Rennsimulator den Eindruck, dass wir uns da auf einem guten Weg befinden.»



«Wenn wir ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden willst, dann musst du jeden Aspekt eines Rennwagens verbessern. Wir haben uns sämtliche Bereiche angeschaut und mit gewissen Evo-Teilen schon im zweiten Saisonteil 2023 auszuloten versucht, welchen Weg wir gehen wollen.»



«Was ich meinen Technikern gesagt hatte: Ich brauche ein Auto, mit dem es einfacher ist, an die Grenzen gehen zu können und dort zu bleiben. 2023 waren wir auf einigen Pisten zu schwach oder unter bestimmten Bedingungen. Wind etwa mochte der letztjährige Wagen gar nicht. Da reagierte das Auto viel zu sensibel.»



«Für die Saison 2024 erwarte ich, dass da Feld weiter zusammenrückt. Diese Tendenz haben wir schon in der zweiten Hälfte 2023 erlebt, da lagen oft fünf oder sechs verschiedene Rennwagen in wenigen Zehntelsekunden. Daher haben wir so auf Details geachtet, denn in diesem umkämpften Feld wird es um Einzelheiten gehen, die dann den Unterschied ausmachen.»





Formel-1-Präsentationen

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format