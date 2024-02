Erste Probefahrt: Red Bull Racing wieder vor Ferrari

​Auch bei ersten Metern der neuen Renner hat Weltmeister Red Bull Racing gegen Ferrari die Nase vorn: In Silverstone bewegte Max Verstappen den RB20, in Fiorano fahren Carlos Sainz und Charles Leclerc.

Jetzt geht es in der Formel 1 Schlag auf Schlag: Fast jeden Tag erhalten die Fans einen neuen Rennwagen zu sehen, am 13. Februar war es der Ferrari SF-24, am 14. Februar folgen McLaren und Mercedes-Benz.

Die meisten Teams versuchen, unmittelbar nach dem Zusammenbau der neuen Rennwagen und vor der Reise zum Wintertest von Bahrain in Europa ein so genanntes Roll-out hinzukriegen, einen ersten Funktionstest.

Meist wird dies mit einem Filmtag verbunden, wenn Dreharbeiten mit dem neuen Rennwagen stattfinden. Die Maximaldistanz ist dabei übrigens von früher 100 Kilometern auf neu 200 Kilometer erhöht worden.

Und wieder mal hat Red Bull Racing gemessen an Ferrari die Nase vorn: Die Weltmeister aus Milton Keynes gingen am 13. Februar mit dem neuen Modell vom Typ RB20 auf die Bahn, am Lenkrad auf nasser Piste – Champion Max Verstappen. Der Mexikaner Sergio Pérez sass am Nachmittag im Auto.

Der Funktionstest/Filmtag fand hinter verschlossenen Toren statt. RBR hatte dabei weniger Wetterglück als Ferrari, für auf der Ferrari-Hausstrecke Fiorano bei strahlendem Sonnenschein Runden drehen.



Red Bull Racing wird den 2024er Rennwagen am 15. Februar präsentieren, dies im Rennwagenwerk von Milton Keynes in England.





Formel-1-Präsentationen

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format