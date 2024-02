Neue Autos am 14. Februar: McLaren und Mercedes

​Noch drei Top-Teams sind uns ihre Rennwagen für die Saison 2024 schuldig: McLaren, Mercedes und Red Bull Racing. Am Valentinstag erhalten wir den McLaren MCL38 und den Mercedes W15 zu sehen.

Ausgerechnet am Tag der Liebenden zeigen zwei Rennställe ihre neuen Formel-1-Autos, deren Piloten 2023 in erbitterte Duelle verwickelt waren – McLaren und Mercedes.

Die Saison 2023 des zweitältesten Formel-1-Rennstalls McLaren begann ernüchternd und endete ermutigend: Zu Beginn der Saison mühten sich der Engländer Lando Norris und der Australier Oscar Piastri mit einem Auto ab, das bisweilen das schwächste im Startfeld war.

Dann aber machte sich ein umfangreiches Entwicklungsprogramm bemerkbar, ab Sommer konnte das starke McLaren-Duo sogar die Dauersieger von Red Bull Racing in Atem halten.

Der 24-jährige Norris zeigte vom WM-Lauf in Österreich an eine tolle Serie – in dreizehn Rennen sechs Mal Zweiter und einmal Dritter. Aber den einzigen Formel-1-Sieg von McLaren 2023 erzielte der 22-jährige Piastri: Sprintsieg in Katar, später Rang 2 beim WM-Lauf auf gleicher Bahn.

McLaren wurde WM-Vierter 2023 hinter Red Bull Racing, Mercedes und McLaren, Lando Norris wurde in der Fahrer-WM Sechster, Piastri in seiner ersten GP-Saison sehr guter Neunter.



Bei Mercedes war die Saison 2023 ein einziges Auf und Ab. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton konnte das zweite Jahr in Folge keinen Grand Prix gewinnen, ließ in der Schlusswertung aber seinen jungen Stallgefährten George Russell hinter sich – Mercedes Zweiter in der Markenwertung, Hamilton auf WM-Platz 3, Russell nur Achter.



Vor allem jedoch konnte Mercedes erstmals seit der GP-Saison 2012 kein Rennen gewinnen, eine bittere Pille.



Die Ausgangslage für die zwei Rennställe 2024: McLaren will den Aufwärtstrend fortsetzen und Red Bull Racing, Mercedes sowie Ferrari so oft es geht auf die Nerven gehen. So wie das auch das Ziel von Astin Martin ist. McLaren-CEO Zak Brown erwartet von seiner Mannschaft noch mehr Podestplatzierungen und den ersten GP-Sieg seit Daniel Ricciardo in Monza 2021.



Mercedes wiederum muss unter Beweis stellen, dass die richtigen Lehren aus den verpatzten Jahren 2022 und 2023 gezogen worden sind. Eine besondere Brisanz bei Mercedes-Benz birgt die Tatsache, dass der langjährige Star-Fahrer Lewis Hamilton zum letzten Mal unter dem guten Stern antritt, 2025 wird er in einem Ferrari sitzen.





Formel-1-Präsentationen

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format