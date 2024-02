Erste Fotos: McLaren MCL38 von Norris und Piastri

​Ab Sommer 2023 konnte McLaren die Formel-1-Klassenbesten Red Bull Racing das eine oder andere Mal in Verlegenheit bringen. 2024 will McLaren-CEO Zak Brown einen Grand Prix gewinnen.

Nur zwei Teams haben in der GP-Saison 2023 Red Bull Racing ein Bein stellen können: Ferrari und McLaren, die beiden ältesten Formel-1-Rennställe. Ferrari gewann mit Carlos Sainz den WM-Lauf von Singapur, McLaren triumphierte beim Sprint von Katar mit dem jungen Oscar Piastri.

McLaren war in der vergangenen Saison bei zahlreichen Rennen zweite Kraft, aber McLaren-CEO Zak Brown ist klar: Red Bull Racing 2024 zu schlagen, das wird nicht einfach.

Der 52-jährige Kalifornier aus Los Angeles sagt: «Was mir ein wenig Angst macht – Red Bull Racing war 2023 derart überlegen, dass sie sich schon früh auf die Entwicklung des 2024er Fahrzeugs verlegen konnten. Die meisten Gegner, darunter auch wir, haben hingegen länger am 2023er Fahrzeug gearbeitet, um konkurrenzfähiger zu werden.»

Über den 2024er Rennwagen von Typ MCL38 sagt der McLaren-Geschäftsleiter Brown daher: «Es ist simpel – wir müssen Mittel und Wege finden, um effizienter zu entwickeln, damit wir die Lücke zu Red Bull Racing weiter verringern, im Idealfall schließen können.»



McLaren hat seit Daniel Ricciardo und Monza 2021 keinen WM-Lauf mehr gewonnen. Das soll sich mit dem neuen McLaren MCL38-Mercedes ändern, der am 14. Februar präsentiert worden ist.



Zak Brown: «Wir wollen realistisch bleiben. Jeder hier hat sehr hart gearbeitet, um das bestmögliche Auto auf die Räder zu stellen. Aber was das alles wert ist, das werden wir erst in Bahrain erfahren.»



Teamchef Andrea Stella: «Wir wollen den Trend der zweiten Saisonhälfte 2023 fortsetzen. Wir glauben, dass wir mit dem MCL38 nahtlos an die guten Leistungen anknüpfen können.»



Der Italiener gibt zu, dass mit den ersten Fotos und mit der Testversion noch nicht alle Karten aufgedeckt werden: «Wir haben noch nicht alles am Wagen, was wir uns haben einfallen lassen.»



Lando Norris: «Ich kann es nicht erwarten herauszufinden, wo wir mit dem neuen McLaren stehen. Ich habe in den vergangenen Wochen viel Zeit im Rennwagenwerk verbracht, vorwiegend im Simulator. Ich brenne aufs Fahren.»



Oscar Piastri: «Es ist immer aufregend, erstmals in ein neues Auto zu klettern. Wir glauben, dass wir unsere Hausaufgaben gut genug gemacht haben, um stark in die Saison zu gehen.»



Der neue McLaren wird noch am 14. Februar in Silverstone erstmals auf die Bahn gehen.







Formel-1-Präsentationen

14. Februar: Mercedes

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format