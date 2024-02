McLaren MCL38: Bescheidene Worte, große Ziele

​Der englische Traditionsrennstall McLaren hat die ersten Bilder des neuen Fahrzeugs MCL38 veröffentlicht, schon am 14. Februar wird in Silverstone erstmals gefahren. McLaren-CEO Zak Brown ist demütig.

In der Kürze liegt die Würze: McLaren hat am 14. Februar drei Bilder des neuen Formel-1-Rennwagens präsentiert, noch am gleichen Tag findet in Silverstone der erste Funktionstest statt, mit beiden Piloten am Lenkrad, Lando Norris und Oscar Piastri.

McLaren-CEO Zak Brown gibt sich bescheiden: «Natürlich hast du mit einem neuen Rennwagen immer große Erwartungen, aber jeder weiß, wie stark die Konkurrenz ist in der Formel 1. Also müssen wir bescheiden bleiben. Denn eines ist klar: Jeder Rennstall wird ein besseres Auto auf die Bahn bringen als 2023.»

«Die Hosen runter kommen für mich erst im Abschlusstraining zum Großen Preis von Bahrain, dann werden wir erfahren, was unsere Arbeit in den vergangenen Monaten wirklich wert ist. Grundsätzlich wollen wir auf den guten Leistungen aufbauen, die wir ab Sommer 2023 zeigen konnten. Wohin uns das führt, wird sich zeigen.»

Teamchef Andrea Stella sagt: «Es ist jedes Jahr ungefähr das Gleiche – wir wissen, was wir selber getan haben, und ich darf mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns bestmöglich auf die neue Saison vorbereitet haben. Aber gleichzeitig weiß keiner, was die Konkurrenz so getrieben hat. Erste Anzeichen dafür werden wir in Bahrain erkennen.»

«Wir haben uns einige ziemlich clevere Lösungen einfallen lassen, aber nicht alle davon werden beim ersten Bahrain-Test schon am Wagen sein. Wir haben ein umfangreiches Entwicklungsprogramm angeworfen, und die Ergebnisse davon werden die Fans im Laufe der Saison zu sehen bekommen.»



«Was mich freut: Wir haben in den vergangenen Jahren die Infrastruktur bei McLaren so verbessert, dass wir auf dieser Basis aufbauen können.»



Lando Norris, WM-Sechster von 2023: «Wir waren zu Beginn der vergangenen Saison nicht dort, wo wir sein wollten. Dann aber konnten wir das Ruder herumwerfen, und die gewaltigen Fortschritte, die wir erzielt haben, geben mir viel Mut für die kommende Saison.»



«Ich habe vollstes Vertrauen zum Team, das wir auf dem Leistungsniveau der zweiten Saisonhälfte 2023 weitermachen können. Und ich bin gespannt darauf zu erleben, wie konkurrenzfähig wir in Bahrain sein werden.»



Oscar Piastri, Sieger des Katar-Sprints 2023: «Ich habe viel Zeit im Rennwagenwerk verbracht, um so eng als möglich mit meinen Ingenieuren zu arbeiten. Wir dürfen stolz sein auf den MCL38. Ich weiß, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Nun freue ich mich darauf, mit diesem Auto arbeiten zu können.»





Formel-1-Präsentationen

14. Februar: Mercedes

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format