Lewis Hamilton: «Aus mit Mercedes ist unwirklich»

Am 14. Februar geht der W15 in Silverstone auf die Bahn

​Formel-1-Star Lewis Hamilton geht in sein finales Jahr mit Mercedes. «Das ist mein Team seit 2013. Der Gedanke, dass dies meine letzte Saison mit Mercedes sein wird, fühlt sich unwirklich an.»

Lewis Hamilton fährt seit 2013 für Mercedes-Benz, ab 2014 und mit Beginn der neuen Turbohybrid-Ära hat er sich zum erfolgreichsten Formel-1-Piloten gemacht: Er steht heute bei sieben WM-Titeln und bei 103 GP-Siegern, aber seit Saudi-Arabien 2021 hat er keinen WM-Lauf mehr gewinnen können.

Ende Januar 2024 wurde verkündet: Hamilton wird Ende 2024 weiterziehen zu Ferrari. Im Rahmen der Präsentation des neuen Mercedes W15 sagt Hamilton: «Das alles fühlt sich ein wenig unwirklich an und ist für mich sehr emotional. Ich habe mich voll in die Arbeit gehängt, damit wir 2024 ein so gutes Auto als möglich haben, aber gleichzeitig ist auch klar, dass ich dieses Team verlassen werde.»

«Ich fand es auch beim letzten Mal ein Privileg, Teil der gewaltigen Arbeit zu sein, die hinter einem neuen Auto steckt. Für mich ist das immer die aufregendste Zeit im Winter, wenn das neue Auto aufgebaut wird, wenn die ganzen Präsentationen der anderen Teams stattfinden, wenn du dein erstes Rennauto zum ersten Mal siehst.»

Mercedes hat 2023 erstmals seit zehn Jahren keinen Sieg einfahren können, das soll sich mit dem W15 ändern. Lewis Hamilton weiter: «Die Erkenntnisse der letzten beiden Jahre haben uns geholfen, unsere Richtung zu finden. So konnten wir unseren Nordstern finden. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber wir werden uns allen Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, mit offenem Geist und klarem Kopf stellen, und fleißig weiter daran arbeiten.»

«Die Beseitigung der unbeständigen Leistungsfähigkeit des W14 und seines manchmal giftigen Hecks war ein wichtiger technischer Schwerpunkt. Sowohl George als auch Lewis sind sich über die Vorteile im Klaren, die sich daraus ergeben könnten, wenn das Team dies beheben konnte.»



«Wenn man sich im Auto nicht wohlfühlt, kann man sich als Fahrer nicht komplett einbringen. Ein stabileres, berechenbareres Auto wird es uns ermöglichen, nicht nur das Potenzial des Autos, sondern auch von uns selbst als Fahrern auszuschöpfen.»



«Ich weiß, wozu dieses Team fähig ist. Ich bin unglaublich dankbar für die Arbeit jedes einzelnen Teammitgliedes. Jedes Mal, wenn man in der Fabrik ist, kann man den unbändigen Willen und die Entschlossenheit aller Fachkräfte spüren. Wir sind alle mega- motiviert für das kommende Jahr und werden auf dem vor uns liegenden Weg alles geben.»



«Unser gemeinsames Ziel besteht darin, Mercedes wieder an die Spitze zu führen. Diese schwierigen zwei Jahren haben uns auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Wir wurden dazu gezwungen, jeden Teil unserer Arbeit kritisch zu betrachten. Wir glauben, wir haben für 2024 unsere Hausaufgaben gemacht. Ich hoffe, ich erhalte schon bei den ersten Runden mit dem neuen Wagen in Silvertone einen Anhaltspunkt, was uns mit dem W15 gelungen ist.»





Formel-1-Präsentationen

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format