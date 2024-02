George Russell (Mercedes): «Ich konnte kaum schlafen»

​George Russell (25) hat den einzigen GP-Sieg von Mercedes in der neuen Flügelauto-Ära eingefahren, 2022 in Brasilien. Der Brite sagt: «Ich konnte kaum schlafen, so aufgeregt bin ich wegen des neuen Autos.»

Wer hätte das noch vor wenigen Jahren gedacht? Mercedes-Benz, Dauer-Weltmeister in der Turbohybrid-Ära der Formel 1, hat nach Einführung der neuen Flügelautos Anfang 2022 von 44 WM-Läufen nur einmal einen Grand Prix gewinnen könnten, das war 2022 mit George Russell in Interlagos (Brasilien).

Russell, WM-Vierter 2022, WM-Achter 2023, ist grimmig entschlossen, es in der kommenden Formel-1-Saison besser zu machen. «Ich glaube fest an die Fähigkeiten dieses Teams. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren so viel gelernt, jetzt gilt es, diese ganzen Lehren umzusetzen. Ich spüre das innere Feuer aller Fachkräfte, Mercedes wieder an die Spitze zu bringen.»

«Für mich ist es jedes Mal aufs Neue verblüffend, wie viel Arbeit doch in einem solchen Auto steckt. Wir haben so viele Stunden mit Designern und Technikern verbracht, so viele Stunden auch im Rennsimulator – und doch ist es immer ein Schritt ins Unbekannte, wenn wir das neue Fahrzeug auf die Bahn bringen.»

«Ganz ehrlich, ich konnte in der Nacht vor der Präsentation und vor dem ersten Funktionstest in Silverstone kaum schlafen, so aufgeregt war ich. Ich platze fast vor fiebriger Erwartung. Wenn einige Rennen vorüber sind, dann wird klar, wohin die Reise geht. Aber in diesem Moment, wo wir noch nicht mal den Wintertest gefahren haben, tappst du im Dunkeln, was auf dich wartet.»

«Es gibt so viele Fragen: Haben wir alles richtig gemacht? Welcher Fortschritt wird uns gelingen? Was haben die Gegner so auf Lager? Macht davon jemand einen gewaltigen Schritt nach vorne? Keiner kennt derzeit die Antworten. Das Einzige, was du tun kannst in dieser Phase: deine eigenen Aufgaben so gut als möglich erledigen, dann muss sich zeigen, wohin uns das führt. Und dich vom ganzen Rest nicht irre machen lassen.»



«Wir haben in den letzten beiden Saisons als Team viel gelernt und sind gemeinsam gewachsen», so der 104-fache GP-Teilnehmer weiter. «Es war nicht einfach, aber ich glaube fest daran, dass die Reise, die wir hinter uns gebracht haben, uns auf lange Sicht stärker machen wird. Das gesamte Team hat unglaublich hart gearbeitet, und wir hoffen, dass wir mit dem W15 einen Schritt nach vorne gemacht haben.»



«Wir haben im Laufe des vergangenen Jahres Fortschritte bei einigen der unangenehmeren Eigenschaften des W14 gemacht. Aber wir hatten immer noch ein enges Betriebsfenster, und sobald wir außerhalb dieses Fensters waren, war das Auto schwierig zu fahren. Wenn wir das Betriebsfenster des Autos noch mehr erweitern können, wird uns das als Fahrer Vertrauen geben, und von da aus ist es einfacher, Rundenzeit zu finden.»





Formel-1-Präsentationen

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format