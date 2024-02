Toto Wolff (Mercedes): «Wunder gibt es nicht»

​Kein Sieg in der GP-Saison 2023, das war für die Mercedes-Mannschaft wie ein Schlag in die Magengrube. Teamchef Toto Wolff sagt, was aus den Niederlagen für den neuen Mercedes W14 gelernt worden ist.

44 Formel-1-Rennen in der neuen Flügelauto-Epoch der Königsklasse und nur ein Sieg von Mercedes: mit George Russell beim São Paulo-GP in Interlagos/Brasilien 2022. In der Saison 2023 ging Mercedes sogar leer aus, das hatte es seit 2012 nie mehr gegeben.

Mit welchen Gefühlen geht Mercedes-Teamchef Toto Wolff in die neue Saison? «Ich freue mich, dass wir wieder Rennen fahren, und bin natürlich neugierig und gespannt darauf, wie das Auto abschneiden wird», antwortet der Österreicher.

«Ich denke, wir werden bald erste Hinweise darauf erhalten, ob wir einige unserer Probleme gelöst haben, die wir im vergangenen Jahr im Bereich des Chassis hatten. Wir haben einen Berg zu erklimmen, um an die Spitze des Feldes zu gelangen, aber wir sind fest entschlossen, dies zu schaffen.»

«Die Formel 1 ist ein ständiger Wettbewerb mit den anderen Teams. Man kann ein tolles Auto haben, aber wenn man allein im Kreis fährt, wird man nie wissen, ob es das Beste ist. In der vergangenen Saison hatten wir einen harten Kampf mit Ferrari und McLaren, zeitweise auch mit Aston Martin, mit einem großen Abstand zwischen Red Bull Racing und dem Rest. Ich hoffe, dass wir zu Beginn der Saison in der Verfolgergruppe sind und hoffentlich einen Schritt näher an RBR herankommen.»

«Die Entwicklung ist gut verlaufen im Vergleich zu den ehrgeizigen Zielen, die wir uns gesetzt haben. Manchmal wird man diese Ziele ganz knapp nicht erreichen, und manchmal wird man besser abschneiden, als man dachte. Aber es gibt viele Dinge, die wir ganz oben auf die Prioritätenliste gesetzt hatten, um das Auto fahrbarer zu machen. Wir werden aber erst wissen, was wir erreicht haben, wenn wir auf der Strecke sind.»



Der 52-jährige Wiener weiter: «Einerseits muss man realistisch sein, was die Chancen angeht, ein Team zu schlagen, das unter diesem Reglement ein gutes Stück voraus ist und das in den vergangenen beiden Saisons alles richtig gemacht hat, während wir das nicht getan haben. In diesem Sport gibt es keine Wunder.»



«Auf der anderen Seite ist unser Ehrgeiz groß. Red Bull Racing setzt die Messlatte, die wir übertreffen wollen. Ich weiß nicht, wann das passieren wird, wir haben keine Kristallkugel. Aber wir werden früh genug erfahren, wie weit sie voraus sind und welche Aufgabe vor uns liegt.»



«Eine Redewendung besagt: ‚Wenn es weh tut, vergisst man es nicht.‘ Ich glaube, dass die vergangenen beiden Jahre für uns wichtig waren, um uns in bestimmten Bereichen neu auszurichten, neu zu kalibrieren und neu zu erfinden.»



«Keine Sportmannschaft hat jede einzelne Meisterschaft gewonnen, an der sie teilgenommen hat. Das ist Fakt. Ich glaube, wir haben es sehr weit gebracht, aber wir wussten auch, dass es eine Zeit geben würde, in der die Dinge schwieriger werden würden. Und genau das ist 2022 und 2023 eingetreten. Das bedeutet aber auch, dass man sich verändern muss, ohne all das Gute, das bereits im Team steckt, wegzuwerfen. Man will die guten Teile beibehalten und an den Dingen arbeiten, die man weiterentwickeln muss.»





Formel-1-Präsentationen

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format