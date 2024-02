Fred Vasseur (Ferrari): Schmerz wegen Sainz und Wolff

​Diese Gelegenheit konnte sich Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nicht entgehen lassen: Er hat ab 2025 Lewis Hamilton unter Vertrag genommen. Dann musste er Toto Wolff und Carlos Sainz anrufen.

Das Herz klopft bis zum Hals, die Hände schweißnass, so ungefähr war vermutlich die Verfassung des Franzosen Frédéric Vasseur, als er zu seinem Handy griff. Dem Ferrari-Teamchef war ein Coup gelungen – er konnte Formel-1-Superstar Lewis Hamilton davon überzeugen, ab 2025 für Ferrari zu fahren. Und das musste Vasseur nun Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Carlos Sainz eröffnen.

Vasseur sagt: «Ihr könnte euch ja ungefähr vorstellen, dass dies eine eher schmerzliche Angelegenheit war. Die Nummer von Toto zu wählen, das fiel mir so schwer wie Carlos anzurufen.»

«Aber Carlos Sainz ist Profi durch und durch. Er versteht unsere Lage, und er weiß, dass wir gemeinsam eine lange Saison vor uns haben. Er hat die Gelegenheit, mit uns ein gutes Jahr zu zeigen. Und ich habe ihm auch klargemacht – Ferrari steht voll hinter ihm.»

Formel-1-Champion Jacques Villeneuve hat zu bedenken gegeben: «Carlos Sainz wird null Interesse daran haben, sich in den Dienst von Ferrari zu stellen. Was die von ihm wollen, kann ihm herzlich schnuppe sein. Alles, wonach er nun trachtet, das ist – sich selber in die Auslage stellen. Er muss gute Leistungen zeigen, um für andere Teams 2025 attraktiv zu sein, und er wird versuchen, Leclerc hinter sich zu lassen.»



Aber Ferrari-Steuermann Vasseur meint: «Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass sich Carlos für uns voll reinhängen wird. Wir haben sehr viel Arbeit in den 2024er Rennwagen gesteckt, und Carlos wird sich die Chancen nicht verpatzen, mit einem konkurrenzfähigen Auto zu fahren.»



«Wenn wir um Siege kämpfen wollen, dann dürfen wir uns durch nichts ablenken lassen, auch nicht durch die Fahrersituation.»



Was sagt Toto Wolff zum Anruf seines Kumpels Vasseur? Der Österreicher erklärte m Rahmen seiner Medienkonferenz nach dem Hamilton-Cup: «Ich habe den größten Respekt vor Fred, nicht nur als Renn-Manager, sondern vor allem als Freund. Als bekannt wurde, dass er bei Ferrari den Posten des Teamchefs übernimmt, da lag für mich auf der Hand, dass er alles versuchen wird, Ferrari zu stärken. Und dazu gehören nicht nur clevere Mitarbeiter, sondern auch die bestmöglichen Fahrer.»





