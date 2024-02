Formel-1-Autos 2024: Geheimhaltung statt Spice Girls

​Die Formel 1 erlebt einen Wandel: Mehr und mehr Rennställe verzichten auf bombastische Präsentationen und zeigen ihre Autos im Netz. Die Geheimhaltungsversuche haben einen guten Grund.

Vor Jahren versuchten die Formel-1-Rennställe, sich auch neben den Rennstrecken zu übertreffen: mit immer noch pompöseren Präsentationen. Unvergessen, wie Mika Häkkinen und David Coulthard 1997 von den Spice Girls keck zur Seite geschoben wurden, denn die trällernden Wirbelwinde wollten im Alexandra Palace lieber selber das Tuch vom neuen Silberpfeil ziehen. Da staunte auch der frühere Mercedes-Werksfahrer Manfred von Brauchitsch mit seinen 91 Jahren. Später rockte Jamiroquai die Menge. Da saß der unverwüstliche von Brauchitsch noch gemütlich mit einem Bierchen im VIP-Bereich.

Der langjährige Benetton-Teamchef Flavio Briatore ließ seine Piloten Gerhard Berger und Jean Alesi über das Kopfsteinpflaster von Taormina rumpeln. Im antiken Theater auf Sizilien folgte dann die Präsentation.

Die meisten Berichterstatter (meine Wenigkeit eingeschlossen) bekamen davon nichts zu sehen, denn sie blieben im Verkehr stecken. 2001 stellte Briatore Fahrzeug und Fahrer in Venedig vor, der Rahmen stimmte, das Wetter spielte leider nicht mit.

Ein Formel-1-Auto sogar in der ehrwürdigen Londoner Royal Albert Hall und als Rahmen für das neue Arbeitsgerät von Damon Hill und Ralf Schumacher traten die begnadeten Artisten des Cirque du Soleil auf – einem Eddie Jordan musste keiner erklären, was eine Show ist.

Mechaniker, die einen neuen Sauber herbeischieben und sich dann genüsslich aus ihren Overalls schälten – hervor kamen (zur Freude nicht nur der echten Mechaniker) die adretten Sugababes! Das war 2004.



Im Jahr davor präsentierte Sauber im Rahmen der beliebten Veranstaltung «Art on Ice», wenn Eiskunstlauf und Musik jeweils zu einer atemberaubenden Show verschmolzen werden. Die Show gibt es noch heute, einen GP-Renner auf Eis leider nicht.



2007 strömten 50.000 Fans nach Valencia, als Lewis Hamilton und Fernando Alonso den neuen McLaren vorstellten und auch fuhren, natürlich im architektonischen Schmuckstück, der Ciudad de las Artest y las Ciencas von Santiago Calatrava.



Unvergessen Ferrari-Chef Luca Cordero di Montezemolo, der hunderte Gäste in Maranello mit seinen flammenden Reden in den Bann zog, als Hintergrund die stolze Belegschaft mit ihrem Erzeugnis, der neuen roten Göttin.



Die Präsentationen der Formel-1-Renner hatten früher wirklich Glamour und Pfeffer.



Heute ist davon nicht viel übriggeblieben. McLaren und Aston Martin stellten ihre Autos kurz in Form eines Filmes vor, ebenso Ferrari, Motto – so, da ist das neue Auto, und nun lasst uns gefälligst in Ruhe arbeiten.



Bei McLaren waren heikle Flächen auf den Fotos kaum zu erkennen, und es hatte durchaus Gründe, wieso der Traditionsrennstall nur einige wenige Bilder in bestimmter Perspektive freigab.



McLaren-Fahrer Lando Norris: «Die Formel 1 ist so hart umkämpft, wieso sollten wir uns da schon früh in die Karten blicken lassen? Wenn ihr den Wagen wirklich sehen wollt, dann müsst ihr eben bis Bahrain warten.»



McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Wir haben bei einigen Teams gesehen, dass sie auf klassische Fahrzeugpräsentationen verzichten. Es ist schon richtig, dass wir derzeit ein wenig unter dem Radar bleiben wollen. Und wir sind nicht die Einzigen.»



McLaren-Fahrer Oscar Piastri scherzt: «Wartet nur ab – wenn wir dann zum ersten Rennen kommen, werden wir Raketen in den Seitenkästen haben.»





