Daniel Ricciardo (VCARB): «Erster Test ist positiv»

​Visa Cash App RB (VCARB) hat den 2024er Rennwagen einem ersten Test unterzogen, auf der italienischen Rennstrecke Misano. Was die Piloten Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda dazu sagen.

Am 21. Februar beginnen die Formel-1-Wintertests auf dem Bahrain International Circuit, die Saisonvorbereitung dort besteht aus je eineinhalb Tagen für die zwei Stammfahrer.

Die meisten Rennställe führen nach der Präsentation des neuen Autos einen ersten Funktionstest durch, um Filmaufnahmen durchzuführen, alle Systeme zu prüfen und allfälligen Schwierigkeiten sofort auf den Grund gehen zu können. So geht auch Visa Cash App RB vor (CARB), der Red Bull-Rennstall aus Italien, bislang als Toro Rosso und AlphaTauri bekannt.

Der Australier Daniel Ricciardo und der Japaner Yuki Tsunoda haben den VCARB 01-Honda in Misano bewegt. Hier einige Stimmen der Fahrer und der Team-Verantworlichen.

GP-Sieger Daniel Ricciardo (34): «Jeder neue Formel-1-Rennwagen macht dich kribbelig. Für mich ist ein neuer Rennwagen immer auch eine neue Gelegenheit. Mit hat das Auto auf Anhieb gefallen, ich finde die Lackierung sehr gelungen.»

«Was das Fahrgefühl angeht, so war es vor allem schön, nach der Winterpause endlich wieder ins Auto klettern zu können. Noch ist es unmöglich zu sagen, wo gut wir sein können, aber die ersten Eindrücke im Auto sind positiv.»



«Wintertestfahrten sind extrem wichtig, denn wenn erst mal die Rennen angehen, bist du in so hohem Rhythmus unterwegs, dass dir für gewisse Dinge fast die Zeit ausgeht. Die Tests geben dir ohne den Druck des Rennwochenendes die Chance, den Ton für die ganze Saison vorzugeben.»



Yuki Tsunoda, WM-14. von 2021 und 2023: «Das hat sich sehr gut angefühlt. Alles ist glatt gelaufen. Der Wagen fühlt sich jetzt schon besser an als der letztjährige. Das war ein guter Beginn ins neue GP-Jahr. Der Wagen lief makellos und scheint mir einfacher zu beherrschen zu seine als das Auto von 2023.»



VCARB-Teamchef Laurent Mekies: «Das war ein besonderer Moment für mich, denn ich war ja schon Teil des Teams, als wir noch Toro Rosso waren. Dieses Team wird ein wenig anders geleitet als ein anderer Rennstall. Peter Bayer und ich teilen uns die Aufgaben. Peter kümmert sich um alle geschäftlichen Bereiche, ich mich um die sportlichen und technischen Belange. Wir sind quasi eine Doppelspitze.«



VCARB-Geschäftsleiter Peter Bayer: «Wir sehen diesen Schritt von AlphaTauri zu Visa Cash App RB nicht als Evolution, sondern erachten dies hier als neues Team. Wir hatten eine aufregende Präsentation in Las Vegas, und diese Aufbruchstimmung gibt den Ton vor für das ganze Jahr.»



«Visa Cash App RB will den Fans ein neuartiges, frisches Formel-1-Erlebnis geben. Zusammen mit unseren Partnern Visa und Cash App werden wir zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen der Formel 1 veranstalten.»



«Es gibt zwei Universalsprachen auf der Welt – Sport und Musik. Jeder versteht den Beat, jeder versteht wie eine Sportveranstaltung abläuft. Wir wollen mehr bieten als Racing, wir wollen Musik und Kunst ins Rampenlicht stellen, wir wollen mit solchen Attraktionen den Unterhaltungswerte des Sports vertiefen.»



VCARB-Technikchef Jody Egginton: «Unser Ziel ist klar – wir wollen uns im hart umkämpften Mittelfeld behaupten. Um das zu schaffen, müssen wir das Potenzial des neuen Autos bei jedem Einsatz ausschöpfen und ein strammes Entwicklungsprogramm vorantreiben.»



«Wir haben uns 2023 im Verlauf der Saison gesteigert, und so soll es weitergehen. Wir wollen zudem konstantere Leistungen zeigen. Wir müssen in der Lage sein, in jedem Rennen zu punkten.»