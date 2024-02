Live-Stream: Red Bull Racing RB20 von Max Verstappen

Am 15. Februar wird der neue Red Bull Racing RB20 präsentiert

​Formel-1-Weltmeister Red Bull Racing zeigt am 15. Februar den 2024er Rennwagen vom Typ RB20. Die Präsentation des Autos von Max Verstappen und Sergio Pérez könnten Sie hier im Live-Stream verfolgen.

Für die Red Bull Racing-Fahrzeugenthüllung im Rennwagenwerk von Milton Keynes könnte gelten: Die Letzten werden die Ersten sein. Als letztes der zehn Formel-1-Teams zeigt RRB am 15. Februar den Renner für die Grand-Prix-Saison 2024, und Fans und Fachleute erwarten ein Siegerauto.

Es liegt in der Natur der Vollgasbranche, sich nicht zu sehr in die Karten gucken zu lassen. Was wir bei der Präsentation zu sehen bekommen, muss nicht jenem Modell entsprechen, das ab 21. Februar auf dem Bahrain International Circuit beim Formel-1-Wintertest eingesetzt wird. Und es kommt oft vor, dass weitere Entwicklungen erst zum ersten GP-Wochenende ans Auto kommen.

Vor der 20. Formel-1-Saison von Red Bull Racing wird das Auto live auf dem Red Bull Technology Campus in Milton Keynes (England) emthüllt, um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht es los.



SPEEDWEEK.com-Leser können das alles miterleben, mittels dieses Live-Streams:





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format