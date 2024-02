Erste Fotos: Das neue Auto von Max Verstappen

​In Milton Keynes (England) hat Red Bull Racing den 2024er Rennwagen vom Typ RB20 enthüllt. Schon auf den ersten Blick wird klar – einfacher wird es für die Konkurrenz von Weltmeister Max Verstappen nicht.

Die Formel-1-Saison 2023 von Red Bull Racing kam der Perfektion verflixt nahe: 22 WM-Läufe, 21 Siege für RBR, Konstrukteurs-Pokal zum sechsten Mal gewonnen, siebter Fahrer-WM-Titel, indem Max Verstappen zum dritten Mal in Serie Weltmeister geworden ist.

Eine Säule des Erfolgs von Red Bull Racing: Christian Horner. Der 50 Jahre alte Engländer leitet seit Januar 2005 den Rennstall Red Bull Racing ist damit der dienstälteste Formel-1-Teamchef.

Manchmal muss sich Christian Horner selber in den Arm kneifen, um fassen zu können, was RBR alles erreicht hat: In 369 Einsätzen 95 Pole-Positions, 113 Siege, 28 Doppelsiege, 264 Podestplätze 95 beste Rennrunden, das hat in dieser kurzen Zeit kein anderer GP-Rennstall geschafft. Horner in Demut: «Wir haben ein grandioses Jahr hinter uns, aber ich erkenne im Team keine Selbstgefälligkeit.»

«Wir arbeiten unter einem stabilen Reglement und haben die Möglichkeiten der Entwicklung 2023 eher ausgeschöpft als unsere Gegner. Also müssen wir davon ausgehen, dass wir 2024 mehr Gegenwind erhalten. Wir erwarten eine ganz starke Vorstellung von Ferrari, Mercedes, Aston Martin und McLaren.»

Am 15. Februar hat Red Bull Racing das Modell RB20 präsentiert. Christian Horner: «Natürlich wird es schwierig, eine so hervorragende Saison wie 2023 zu toppen. Aber es gibt immer Raum für Verbesserungen. Ich spüre im Rennwagenwerk einen starken Siegeswillen und kompromisslose Entschlossenheit, an die tollen Erfolge des vergangenen Jahres anzuknüpfen.»



Ein erster Blick auf den RB20 macht klar: Einfacher wird es für die Gegner von Max Verstappen und Sergio Pérez nicht. Der Wagen ist eine konsequente Weiterentwicklung des Weltmeisterautos von 2023, in zahlreichen Details noch extremer als der Siegerwagen RB19.



Christian Horner: «Das ist ein bedeutender Moment für unser Team, Red Bull hat in den vergangenen 20 Jahren die Formel-1-Landschaft verändert. Wir sind nicht davon zurückgescheut, die Dinge etwas anders anzugehen als andere. Zunächst wurden wir als Party-Truppe verkannt, aber dann wurde bald klar – wir nehmen das hier sehr ernst und sind zum Erfolg entschlossen.»



«Unser jüngstes Kapitel beginnt mit dem RB20. Ich glaube, wir stehen vor einer aufregenden und spannenden Saison. Aber wir sind gerüstet: Wir arbeiten auf sehr hohem Niveau und werden keinen Moment nachlassen.»



«Wir haben zwei Fahrer, die bei jedem Rennen und unter allen Bedingungen gewinnen können. Wozu unsere Mannschaft fähig ist, das haben wir im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt. Das gibt mir die Zuversicht, dass wir auch 2024 um Siege und WM-Titel ein Wörtchen mitreden.»



«Der neue RB20 ist eine Evolution, aber kein konservatives Auto. Wir haben versucht, alle Elemente zu verbessern.»



Was können wir von Red Bull Racing 2024 erwarten? Im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi 2023 durfte der Engländer Jake Dennis ans Lenkrad des Erfolgsmodells RB19. Dennis ist bei RBR Simulationsspezialist, darüber hinaus ist er Formel-E-Champion 2022/2023. Beim Test auf dem Yas Marina Circuit ging es um Abgleiche zwischen der Simulation und dem Fahren im echten Auto.



Seit Wochen arbeitet der 28-jährige Dennis im Simulator von Red Bull Racing mit dem 2024er. Im englischen Mirror hat er ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert: «Wir werden erneut ein extrem schnelles Auto haben. Ich erwarte, dass wir damit beide WM-Titel erfolgreich verteidigen. Gegner wie Ferrari oder Mercedes müssen aus dem Nichts eine Sekunde finden, um uns daran zu hindern.»

«Wir haben den Schwerpunkt sehr früh auf die Entwicklung des neuen Autos verlegt. Ab Singapur 2023 kamen keine neuen Teile mehr ans Fahrzeug, wir arbeiteten mit Volldampf am 2024er Wagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Max Verstappen auch 2024 dominieren wird.»





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format