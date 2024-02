Weltmeister Max Verstappen: Klare Ziele für Bahrain

In diesen Helmfarben tritt Max Verstappen 2024 an

Der dreifache Formel-1-Champion und 54-fache GP-Sieger Max Verstappen brennt auf die Saison 2024: «In Bahrain müssen wir den Wagen verstehen lernen, um sofort vorne mit dabei zu sein.»

Selten hat ein Formel-1-Fahrer seine Gegner derart dominiert: Max Verstappen gewann mit Red Bull Racing von 22 WM-Läufen der GP-Saison 2023 deren 19, bei ziemlich genau drei Viertel aller 1325 Rennrunden lag der Niederländer in Führung, um genau zu sein bei 1003 Runden. Natürlich hat er damit neue Formel-1-Rekorde aufgestellt.

Der 26-Jährige hat sich dieses Motto verinnerlicht: Hochmut kommt vor dem Fall. Verstappen und seine Red Bull Racing-Mannschaft treten mit dem Selbstvertrauen von Siegern an, aber auf den Lorbeeren ausruhen, das gibt es nicht.

Verstappen sagt: «Wir wissen genau, was wir für 2024 verbessern mussten. Gemessen an anderen Streckentypen haben wir uns zum Beispiel auf Straßenkursen schwergetan. Langsame Kurven lagen dem Wagen nicht, und auch beim Fahrverhalten auf Bodenunebenheiten oder Randsteinen waren wir nicht gut genug.»

Wie zuversichtlich ist der Niederländer, dass der RB20 jenes Auto ist, mit welchem er seinen vierten Titel in Serie holt? Max schmunzelt: «Das wird sich zeigen. Aber ich bin gespannt und aufgeregt. Es ist immer eine fabelhafte Sache zu erleben, wie ein neuer Rennwagen entsteht. Ein erster wichtiger Moment ist immer die Sitzprobe, dann spürst du das Fieber steigen.«



«Wir haben den ersten Funktionstest hinter uns, nun fiebere ich den Testfahrten in Bahrain entgegen. Dort wollen wir herausfinden, was der Wagen braucht, um wirklich schnell zu sein.»



«Wir stehen vor einer langen Saison, und wenn wir unsere Titel erfolgreich verteidigen wollen, dann müssen wir vom ersten Rennen an bei der Musik sein. Aber nochmals – in dieser ersten Phase geht es darum, den Rennwagen durch und durch zu verstehen, und darauf bauen wir dann auf.»



«Ich bin sehr happy mit der Arbeit, die im RB20 steckt. Die ersten Entwürfe habe ich im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi gesehen, und meine erste Reaktion war – wow, das ist mutig. Und das ist genau einer der Gründe, wieso ich diese Mannschaft so bewundere. Auch trotz eines so erfolgreichen Vorjahresautos wurde jeder Bereich unter die Lupe genommen, und die Designer scheuen sich nicht vor kühnen Lösungswegen. Ich nenne das kontrollierte Aggression.»





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format