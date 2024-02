Red Bull Racing RB20: Die Gegner tappen im Dunkeln

​In Milton Keynes (England) ist der Red Bull Racing RB20 für die GP-Saison 2024 präsentiert worden. Die Gegner müssen warten, um zu sehen, was RBR drauf hat. Schon in Bahrain wird das Auto anders aussehen.

Das ist er nun also, der RB20, jenes Auto von Red Bull Racing, mit welchem 2024 der siebte Konstrukteurs-Pokal errungen werden soll, jener Rennwagen, mit dem sich Max Verstappen zum vierfachen Weltmeister machen will.

Natürlich haben auch die WM-Rivalen von Red Bull Racing die Enthüllung und die ersten Bilder des Autos genau beobachtet. Sie dürften ziemlich im Dunkeln tappen. Denn natürlich hat RBR am 15. Februar die Karten noch nicht aufgedeckt, welche technischen Leckerbissen im RB20 stecken.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Das ist zwar eine Evolution des erfolgreichen Vorjahresmodells, aber die Leute werden sehen, dass wir bei einigen Details ziemlich aggressiv vorgegangen sind.»

Und das dürfte sich nicht nur auf Details beziehen: Durchaus möglich, dass sich ein innovativer Rennstall wie Red Bull Racing etwa die Lösung einfallen lassen könnte, den Einlass der Seitenkästen nicht horizontal anzuordnen, sondern stehend. So wie das Mercedes 2022 versucht hat.



Hinter dem Erfolg der Red Bull Racing-Rennwagen steckt Adrian Newey, der beste Formel-1-Techniker der vergangenen 30 Jahre. Der 65-jährige Engländer blickt zunächst um ein Jahr zurück. «Wir hatten 2022 im ersten Jahr der neuen Flügelauto-Epoche ein gutes Auto, mit dem wir beide Titel erobern konnten.»



«Wir haben dann an bestimmten Schwächen des Autos gearbeitet, und zu unserer enormen Verblüffung haben wir bei Halbzeit der Saison gemerkt, wie stattlich der Vorsprung auf unsere Gegner ist. Der Rest ist Geschichte.»



Der Franzose Pierre Waché, Technikchef von Red Bull Racing, ergänzt: «In keinem anderen Sport ist der technische Wettstreit so enorm wie in der Formel 1. Um Erfolg zu habe, muss die Arbeit jeder Abteilung erstklassig sein. Unser Ziel muss darin bestehen, dass wir dieses Niveau halten können. Bei meiner Mannschaft spüre ich den enormen Willen, an die tollen Erfolge vom vergangenen Jahr anknüpfen zu wollen.»



Adrian Newey über den RB20: «Du darfst keinen Moment vom Gas geben, wenn du die Nase vorn behalten willst. Du musst jeden Bereich auch eines so erfolgreichen Autos kritisch betrachten und dir die Frage stellen – was können wir besser machen? Wie dürfen feststellen, dass wir in allen Belangen Verbesserungen erreicht haben: Mechanik, Fahrzeugdynamik, Aerodynamik.»



«Nun ist die Frage aller Fragen: Reicht das, um erneut vorne zu sein? Ganz ehrlich – auch wir wissen es nicht.»



Pierre Waché: «Wir haben sehr gründlich beleuchtet, in welchen Bereichen wir aus einem modernen Flügelauto mehr herauskitzeln können. Wir haben uns auch ausgiebig mit den Piloten unterhalten, weil ihr Feedback über Schwächen des Fahrzeugs elementar ist. Dann haben wir auf den Stärken des RB19 aufgebaut und ein in jeder Beziehung leistungsfähigeres Auto auf die Räder gestellt.»





