Max Verstappen: Wieso er immer stärker wird

​McLaren-Fahrer Lando Norris hat vor kurzem in den Raum gestellt, kein Fahrer wolle neben Max Verstappen fahren – weil der so gut sei. Was der dreifache Weltmeister aus den Niederlanden über sich selber sagt.

Max Verstappen und Lando Norris sind befreundet, umso mehr haben Ende Januar einige Aussagen des McLaren-Piloten verblüfft. Lando Norris sagte: «Max ist für mich jetzt schon der beste Fahrer in der Geschichte der Formel 1. Ich denke, das hat er ausreichend unter Beweis gestellt. Er fühlt sich in seinem Team sehr wohl, alles ist um ihn herum aufgebaut.»

«Es wäre für jeden Piloten schwierig, Verstappen herauszufordern – selbst für den Max, den wir noch vor ein paar Jahren gesehen haben. Ich denke aber nicht, dass es darum geht, ob man Angst hat, an seiner Seite zu fahren. Ich glaube nicht, dass beispielsweise ich irgendeinen Vergleich fürchten muss. Doch es stellt sich die Frage, ob du jemanden von Anfang an herausfordern kannst, und ob du dich dabei wohl fühlst. Und ich denke, jeder Fahrer beantwortet diese Frage in Bezug auf Max mit einem Nein.»

Der Engländer begründet das so: «Es braucht Zeit, um sich anzupassen und in einem Rennstall die richtigen Bedingungen zu schaffen. Wenn du gegen den besten Fahrer der Welt gewinnen willst, ist es nicht das Beste, wenn du in Verstappens Team gehst, das wäre wirklich kein cleverer Zug.»

Im Rahmen der Präsentation des neuen Red Bull Racing RB20 ist Max Verstappen darauf angesprochen worden. Der 54-fache GP-Sieger sagt über sich selber: «Wenn ich den Max Verstappen von 2020 mit jenem von heute vergleiche, dann bin ich ruhiger und erfahrener geworden. Das kann beim Kampf um einen WM-Titel durchaus den Unterschied ausmachen.»

«Ich fände es aufregend, gegen den Max von 2020 zu kämpfen. Denn ich mag Herausforderungen, und ich finde es cool, gegen die besten Fahrer der Welt anzutreten. Ich kann bei McLaren keinen Blick hinter die Kulissen werfen, also ist mir nicht klar, wie das dort alles gehandhabt wird.»



«Ich bin nun 26 Jahre jung, und ich glaube, ich bin noch nicht der bestmögliche Max Verstappen. Du lernst immer etwas hinzu, auch wenn du 40 Jahre alt bist.»





