Max Verstappen: Das sagt er zu Hamilton/Ferrari 2025

​Mitte Februar hat Red Bull Racing als letztes GP-Team das Auto für die Saison 2024 vorgestellt. Dabei ist Weltmeister Max Verstappen auf den Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari angesprochen worden.

Diese Sensation wird uns die ganze Formel-1-Saison 2024 beschäftigen: Mercedes-Superstar Lewis Hamilton verlässt die Marke mit dem Stern und wechselt Anfang 2025 zu Ferrari.

Klar ist das auch bei der Präsentation des Red Bull Racing RB20 in Milton Keynes (England) ein Thema. Der dreifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sagt im Rahmen seiner Medienrunde über den siebenfachen Champion Lewis Hamilton: «Wenn ein Wechsel zu Ferrari der Traum oder das Ziel von Lewis ist, wieso soll er das dann nicht machen? Die ganzen Hintergründe, was da mit Mercedes und mit Ferrari gesprochen worden ist, die kenne ich natürlich nicht.»

«Ohne dieses Wissen kann ich nicht exakt einschätzen, warum Lewis zu dieser Entscheidung gelangt ist. Aber wenn ihn das glücklich macht, dann sollte er es auch tun. Die ganze Sache ist cool, und ich wünsche ihm viel Erfolg.»

Immer wieder sind Spitzenfahrer gefragt worden, ob ihre GP-Karriere nicht unvollendet sei, wenn sie nicht für Ferrari gefahren sind. Wie ist das eigentlich bei Max Verstappen?



Der 26-jährige Niederländer fährt fort: «Ich will nicht unverschämt klingen, denn ich habe sehr viel Respekt vor der Historie von Ferrari und vor dieser Marke. Aber für mich gilt, dass ich mich hier bei Red Bull Racing sehr wohlfühle und mir derzeit kein Engagement woanders vorstellen kann.»



«Red Bull ist mein Zuhause, also gucke ich mich nicht bei anderen Teams um. Ich habe noch nie einen Moment darüber nachgedacht. Aber gleichzeitig gilt generell im Leben – sag niemals nie. Wir reden hier immer von der Formel 1, und ich habe immer festgehalten: Es gibt noch so viel mehr im Motorsport, was ich gerne ausprobieren würde.»





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format