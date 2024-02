Rosberg für Hamilton? Das sagt der Ex-Weltmeister

Lewis Hamilton wird ab 2025 für Ferrari fahren. Mercedes braucht dann einen Nachfolger für den Briten. Wäre das möglicherweise etwas für Ex-Champion Nico Rosberg?

Nico Rosberg ist vom Wechsel seines einstigen Jugendfreundes Lewis Hamilton komplett überrascht worden. Der Brite geht ab 2025 für Ferrari an den Start, er verlässt Mercedes.

Rosberg hat damit nicht gerechnet. «Aber wenn man das große Ganze betrachtet: Es gibt zwei legendäre Teams, für die jeder fahren will - Ferrari und Mercedes. Dass er sich damit einen persönlichen Traum erfüllt, kann ich nachvollziehen», so Rosberg in der Süddeutschen Zeitung.

Mercedes braucht nun ab 2025 einen Nachfolger für Hamilton. Formel-1-Romantikern nimmt Rosberg sofort den Wind aus den Segeln. «Das ist vorbei, ich plane kein Comeback», sagt Rosberg, der inzwischen 38 Jahre alt ist. Damit ist Fernando Alonso immerhin noch vier Jahre älter, der Spanier ist aber im Training, Rosberg nicht mehr.

«Ich habe großen Respekt vor der Gefahr», räumte er ein. Und er weiß auch, dass er wohl auch nicht mehr konkurrenzfähig wäre: «Das könnte ich auch nicht einfach so.»

«Ich müsste mich ein ganzes Jahr intensiv darauf vorbereiten, schon um die Synapsen im Gehirn zu trainieren. Ein Rennfahrer muss bei Höchstgeschwindigkeit superschnell reagieren und präzise sein. Das ist bei mir nach der langen Pause weg. Auch die Muskeln werden so speziell beansprucht, allein um das Lenkrad zu halten bei all den Fliehkräften», gibt Rosberg zu.

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format