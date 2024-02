Ferrari sorgt für Häme: Peinlicher Boxenstopp-Fail

Ferrari ist dafür bekannt, dass die Boxenstopps gerne mal in die Hose gehen. Das ist nun wieder passiert. Diesmal sogar bei einem für ein Video choreografierten Pitstop.

In Sachen Fettnäpfchen ist Ferrari auch in dieser Saison vorne dabei. Denn noch vor den ersten Testfahrten in Bahrain haben sich die Roten in den sozialen Medien zum Gespött gemacht.

Der Hintergrund: Ein kurzes Video, das Ferrari «Poetry in Motion» nannte, zeigt einen Boxenstopp, der allerdings in die Hose geht. Beziehungsweise bei dem gepatzt wird - das linke Vorderrad am neuen Ferrari SF-24 klemmt.

«Es ist unmöglich, dass ihr es selbst in einem Werbevideo geschafft habt, den linken Vorderreifen zu versauen!», schrieb ein User unter das Video, dass Ferrari inzwischen übrigens wieder gelöscht hat.

Ein anderer findet das Video angesichts der Vergangenheit «unglaublich authentisch». Und ein weiterer meint: «Der Wechsel des linken Vorderreifens stimmt mich sehr zuversichtlich für 2024.»

Inzwischen ist ein neues Video im Umlauf, bei dem alles reibungslos funktioniert. «Der Admin war so in die Aufnahme vertieft, dass wir den falschen Take gewählt haben», schreibt Ferrari zu dem neuen Clip.

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format