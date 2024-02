Fisichella: Ricciardo ein guter Ersatz für Hamilton

Mercedes verliert 2025 Lewis Hamilton an Ferrari. Wer könnte bei den Silberpfeilen der Nachfolger des Briten werden? Giancarlo Fisichella schlägt Ricciardo vor.

Setzt Mercedes auf der Suche nach einem Nachfolger für Lewis Hamilton auf den eigenen Fahrer-Fundus? Immerhin gehören Mick Schumacher, Frederik Vesti oder Andrea Kimi Antonelli zum Kader der Silberpfeile.

Oder nimmt man eine externe Lösung? Da hat Teamchef Toto Wolff eine große Auswahl, um einen neuen Teamkollegen für George Russell zu finden.

«Daniel Ricciardo könnte ein guter Ersatz für Lewis Hamilton bei Mercedes sein, weil Mercedes einen Fahrer mit seiner Erfahrung braucht. Es wäre gut für ein Spitzenteam, ihn zu haben», sagte Ex-F1-Fahrer Giancarlo Fisichella bei «OLBG».

Er sei sich nicht sicher, was die Zukunft für Ricciardo bereithalte, sagte er.« Daniel ist schon einige Jahre in der Formel 1 und hat sich gut geschlagen, vor allem bei Red Bull. Vor ein paar Jahren war er sogar schneller als Sebastian Vettel.»

«Es wäre schön, wenn er in diesem Jahr ein gutes Auto hätte, in dem er zeigen kann, wie gut er ist, denn er hat viel Erfahrung und es wäre gut für ein Top-Team, ihn zu haben. Es ist schwer zu sagen», so Fisichella.

Eine zweite Option wäre für Fisichella Andrea Kimi Antonelli. Der 17-Jährige startet 2024 in der Formel 2. «Er ist ein junger Fahrer, der dieses Jahr in der Formel 2 fährt. Er ist sehr schnell und bereits sehr gut. Ich würde ihn gerne dort sehen.»

