Coulthard: Leclerc größte Challenge für Hamilton?

2025 werden Charles Leclerc und Lewis Hamilton Teamkollegen bei Ferrari. David Coulthard glaubt, dass dies für Hamilton wohl die größte Herausforderung wird.

Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc: Wenn beide 2025 bei Ferrari als Teamkollegen aufeinandertreffen, blickt die Formel-1-Welt gespannt auf das Duell. Denn es wird natürlich auch ein Duell der Generationen.

Schon jetzt schätzen Experten ein, wie es sportlich zwischen den beiden ablaufen könnte, wenn Hamilton seinen achten Titel ins Visier nimmt. «Ich glaube, dass er in Charles Leclerc eine seiner größten Herausforderungen finden wird», sagte Coulthard im Podcast «Formula for Success». Er spielt dabei vor allem auf die Qualifying-Stärke des Monegassen an. Denn Leclerc sei einer der schnellsten Fahrer auf einer Runde da draußen, so Coulthard.

«Und allgemein ist Charles ein junger, brillant schneller Rennfahrer. Ja, er hat nicht die Weltmeisterschaften und die Erfahrung von Lewis, aber ich denke, er ist ein Champion in der Warteschleife, und das könnte die größte Herausforderung für Lewis sein», so Coulthard.

«Ich denke Mika Häkkinen war einer der schnellsten Fahrer auf eine Runde und ich würde denken, sogar schneller als Michael Schumacher. Das kann ich logischerweise nicht beweisen, weil sie nie das gleiche Auto hatten, aber wo Michael herausragend war: Er konnte die Qualifyingrunde 60 Mal [im Rennen] fahren», so Coulthard.

«Und ich denke, dass Charles ein beeindruckender Qualifier, während Lewis ein unglaublicher Rennfahrer ist. Aber er ist 40 Jahre alt, daher sehe ich nicht, dass er auf eine Runde schneller werden wird, während Charles zu diesem Punkt in seinen besten Jahren ist», so Coulthard weiter.

Der Schotte weiter: «Aber abgesehen davon denke ich, dass es sehr aufregend für die Formel 1 ist. Es wird Ferrari einen enormen Auftrieb geben, wenn es darum geht, Ingenieure zu holen, und die Leute verstehen wirklich, dass sie einen unglaublichen Fahrer bekommen.»

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format