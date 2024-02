Sergio Pérez in der Silly Season: Zusätzlicher Druck?

Der Vertrag von Sergio Pérez läuft nach der anstehenden Saison aus. Der Markt ist durch den Hamilton-Wechsel bereits jetzt in Aufruhr. Wie geht Pérez damit um?

Der Fahrermarkt ist von außen betrachtet so spannend wie lange nicht. Beginnt die sogenannte Silly Season normalerweise erst im Spätsommer, läuft sie mit dem Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari (ab 2025) bereits jetzt.

Wer mittendrin ist, hat es nicht leicht. Denn zahlreiche Verträge laufen aus, womit theoretisch viele Cockpits frei werden könnten. Was wiederum einem Hauen und Stechen führen könnte.

Mittendrin ist auch Sergio Pérez, der in seine vertraglich letzte Saison bei Red Bull Racing geht. Er stand zuletzt stark in der Kritik, weil er mit seinem Teamkollegen Max Verstrappen nicht annähernd mithalten konnte. Weshalb es fraglich ist, ob er seinen Vertrag noch einmal verlängern kann.

Er geht die Sache entspannt an. «Ich bin sicher, dass die meisten Fahrer bereit sind, die Dinge viel früher im Jahr zu erledigen», sagte Pérez. «Aber es ist einfach die Herangehensweise, die man hat. Von meiner Seite aus konzentriere ich mich nur darauf, ein großartiges Jahr zu haben.»

Der Rest ergebe sich von selbst, «solange man auf der Strecke Leistung bringt, kommt der Rest von selbst», so Pérez: «Ich mache mir also nicht wirklich Gedanken darüber. Es ist meine 14. Saison in der Formel 1, also ist mein Hauptziel, auf der Strecke gut abzuschneiden», so der Mexikaner.

Das will er durch einen neuen Ansatz schaffen: «Ich denke, wir werden Rennen für Rennen angehen und sicherstellen, dass wir an jedem einzelnen Wochenende das Maximum herausholen», fügte er hinzu. «Wie ich schon sagte, ist das absolut mein Ziel für dieses Jahr, einfach Rennen für Rennen zu nehmen.»

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format