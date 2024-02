Brundle über Hamilton-Abgang: Folgen für Mercedes

Lewis Hamilton wird Mercedes 2025 in Richtung Ferrari verlassen. Martin Brundle findet, dass dies auch positive Folgen für die Silberpfeile haben kann.

Bei Mercedes wird es Veränderungen geben: 2025 verlässt Mercedes den Rennstall und geht zu Ferrari. Eine Ära bei den Silberpfeilen endet, und das mit einem Knall, denn der Wechsel war zum aktuellen Zeitpunkt nicht unbedingt zu erwarten.

Doch ein Neustart kann auch eine große Chance für die Beteiligten sein, wie Sky-Experte Martin Brundle findet.

«Jeder hat hier eine Chance», sagte Brundle im Sky Sports F1-Podcast. «George Russell hat das nötige Selbstvertrauen, das Talent, den Speed und die Erfahrung, um bei Mercedes-Benz die Nummer eins zu werden - daran habe ich überhaupt keinen Zweifel.»

Er geht davon aus, dass der Abgang von Hamilton das Team pushen wird. «Der Verlust von Lewis wird Mercedes Auftrieb geben, und es ist eine Chance für sie. Sie können abwarten und sehen, wie es mit Kimi Antonelli weitergeht. Ich vermute, sie haben Esteban Ocon, sie haben Zugang zu Carlos Sainz und vielleicht Fernando Alonso», so Brundle weiter.

Das ist aber noch nicht das Ende der Optionen für Teamchef Toto Wolff und Co.. «Mick Schumacher ist auch dabei und eine Reihe anderer Fahrer. Ich denke, sie werden sehen, wie die Saison verläuft, und warum sollten sie jetzt schon losspringen?», so Brundle weiter.

Doch nicht nur bei Mercedes dürfte es zu einer Reaktion kommen. «Ich denke auch, dass es Ferrari und Charles Leclerc anspornen wird und wir darüber sprechen werden», so Brundle.

Der Ex-F1-Pilot weiter: «Es wird emotional - Lewis ist eine Siegermaschine und das ist es, was er tun will. Es ist ein guter Vertrag, und er wird viel Geld bekommen. Es wird eine der größten globalen Sportgeschichten im Jahr 2025 sein, also sehe ich nur Positives.»

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format