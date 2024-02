Nico Hülkenberg baff: Das habe ich so nicht erwartet

Es gibt nicht viel, das Nico Hülkenberg mit seinen 36 Jahren noch komplett überraschen kann. Dass sich Haas im Winter von Günther Steiner getrennt hat, hatte Hülkenberg nicht erwartet.

Nico Hülkenberg geht in seine 13. Saison in der Formel 1, und selbst nach einer so langen Zeit kann der Emmericher noch auf dem falschen Fuß erwischt werden. Die Trennung von Günther Steiner war etwas, das ihn komplett überrascht hat.

«Es war natürlich überraschend, das habe ich so nicht erwartet und nicht kommen sehen», sagt er bei Sky. «[Gene Haas] hat mich in Kenntnis gesetzt, aber dann geht der Fokus natürlich nach vorne.»

Steiner hatte Hülkenberg vor der Saison 2023 zu Haas geholt. Der Deutsche hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich mit dem Südtiroler gut verstsnden hat.

«Ich hatte mit Günther ein sehr gutes Verhältnis, sowohl auf der Arbeitsseite professionell als auch zwischenmenschlich», sagte der Deutsche. «Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Er war derjenige, der maßgeblich daran beteiligt war für mein Comeback. Er hat mich quasi wieder zurückgeholt, die Tür aufgemacht hier bei Haas.»

«Und von dem her ist es jetzt natürlich schade, dass er irgendwo weg ist. Aber wie gesagt, das ist die Entscheidung von Gene Haas, er ist der Teambesitzer und so sind die Fakten und die Situation und damit müssen wir jetzt weiter arbeiten», so Hülkenberg.

Er steht trotz des Aus bei Haas weiter mit Steiner in Kontakt. «Ich habe mit ihm telefoniert, weil es immer lustig ist mit Günther zu reden und auch informativ. Er weiß immer Bescheid und genau darum ist es immer gut, beim aktuellen Stand zu bleiben und mit ihm zu schnacken ein bisschen», so Hülkenberg.

Was die Trennung von Steiner bedeutet, weiß Hülkenberg auch, schließlich «hat er das Ganze hier aufgebaut. Das war sein Konzept, sein Businessplan damals und es wird mit Sicherheit Löcher hinterlassen, die wir jetzt stopfen müssen, um das abzufangen», so Hülkenberg.

«Und natürlich der Charakter Günther Steiner. Das war natürlich schon eine Marke, der ja auch abseits der Strecke natürlich viel, viel mitgebracht hat. Auf der kommerziellen Seite auch glaube ich, für das Team. Es ist kein Geheimnis durch Netflix, dass er sehr, sehr beliebt war», so der Deutsche weiter.

