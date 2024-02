Hamilton und Schumacher: Das haben sie gemeinsam

Lewis Hamilton und Michael Schumacher sind sehr unterschiedlich. Die beiden Superstars haben aber auch einige Gemeinsamkeiten, wie Aldo Costa verrät.

Michael Schumacher und Lewis Hamilton: Viele Wegbegleiter betonen immer, in welchen Bereichen sich die beiden Superstars der Formel 1 unterschieden haben.

Das hat auch Aldo Costa bei Profondo Rosso, dem Formel-1-Blog des italienischen Journalisten Leo Turrini auf QN Motori, getan.

Dabei betonte er aber auch, «dass Michael und Lewis weniger weit voneinander entfernt sind, als man vielleicht denkt». Sein Beispiel: «Beide hatten schon immer eine sehr analytische Herangehensweise an die Dinge auf der Rennstrecke.»

«Sie sind akribisch und sehr professionell», sagte er, und beide wüssten, «dass es auf bestimmten Ebenen die Details sind, [...] die das Ergebnis bestimmen.»

Ein weiterer, wichtiger Punkt: Der Umgang mit den Leuten, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Es sei ein «falscher Eindruck», dass Schumacher wegen seiner Akribie wie ein Roboter gewesen sei.

«Michael war in seiner Arbeitsbeziehung sehr menschlich. Er saß mit den Ingenieuren zusammen und teilte ihnen in aller Ruhe seine Gefühle über das Auto mit, das er fuhr», so Costa.

Hamiltons Herangehensweise sei in dem Bereich sehr ähnlich gewesen, so Costa: «Lewis lernte ich besser kennen, weil ich bei Mercedes eine Rolle hatte, die mich in direkteren Kontakt mit dem Fahrer brachte. Er und ich waren eine Symbiose. Hamilton, wie 'Schumi', bittet um Vertrauen und vertraut dir», erklärt er.

