Andrea Kimi Antonelli: Der Beste seit Max Verstappen?

Mercedes hatte Nachwuchsfahrer Andrea Kimi Antonelli vor einigen Monaten befördert. Der Italiener macht dabei einen gewaltigen Schritt. Macht er sogar zwei?

Er geht von der Formula Regional European Championship, die er in dieser Saison gewann, direkt in der Formel 2 und startet dort für das Prema Powerteam.

Der 2006 im italienischen Bologna geborene Kimi wurde im April 2019 in das Junior-Programm aufgenommen, nachdem er bereits mehrere Titel und Meisterschaften in den Junioren Kart-Kategorien errungen hatte.

Der Erfolg im Kartsport setzte sich fort, als er sich die Titel in der WSK Euro Series und der Super Master Series sicherte, bevor er zweimal die FIA Kart-Europameisterschaft in der OK-Klasse gewann.

Ende 2021 bekam er zum ersten Mal die Gelegenheit, Formel-4-Luft zu schnuppern, wobei er mehrere Podestplätze einfuhr. Im Jahr 2022 wechselte er für seine erste volle Saison in die Formel 4, in der er mit Prema Racing sowohl die ADAC Formel 4 Germany als auch die italienische Formel 4 gewann.

Anfang 2023 gewann er den Titel in der Formula Regional Middle East Championship, zuletzt dann in der Formula Regional European Championship.

Trotzdem ist es bei jungen Talenten ein Spagat. Auf der einen Seite sollte man sie von der Leine lassen, ihnen Fahrzeit geben. Auf der anderen Seite gilt es aber, sie nicht zu verheizen. Da die goldene Mitte zu finden, ist nicht immer einfach.

Vor allem dann, wenn sich plötzlich eine goldene Gelegenheit auftut, denn 2025 wird ein Platz bei Mercedes frei, da Lewis Hamilton bekanntlich zu Ferrari wechselt. Antonelli wird als möglicher Kandidat gehandelt.

«Wir müssen vorsichtig sein, denn es gibt einen großen Hype um ihn. Ihn in die F2 zu bringen, ist ein großer Schritt, denn diese Autos sind schwerer und viel leistungsstärker», hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei formula1.com noch vor dem verkündeten Hamilton-Wechsel erklärt. Und da ging es um die Formel 2.

«Wenn wir ihm Zeit geben und nicht erwarten, dass er gleich in seiner ersten Saison alles in Grund und Boden fährt, denke ich, dass er in diesem Sport ein ganz Großer werden kann. Er ist 17 - das ist so jung», so Wolff, der aber auch andeutete, dass Mercedes möglicherweise auch etwas Gewagtes tun werde.

Doch möglicherweise hat er das Zeug dazu, schnell durchzustarten. «Nach all dem, was ich über Antonelli höre, ist er verdammt speziell», schrieb der frühere Formel-1-Pilot Karun Chandhok auf X. «Ich habe mit den Formel-3-Ingenieuren gesprochen, die kürzlich einen privaten Test mit ihm gemacht haben. Sie sagten, er war der beste Fahrer in einem F3-Auto seit Verstappen!»

«McLarens Wagnis mit Lewis (Hamilton, d.Red.) ist 2007 aufgegangen», erinnerte der Inder zudem an Hamiltons Start.

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format