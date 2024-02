Williams mutig: Funktionstest findet in Bahrain statt

Williams ist auf dem Bahrain International Circuit an der Arbeit, wie sie selber in einem kurzen Video gepostet haben

​Zahlreiche Rennställe haben die 2024er Autos in Europa einem kurzen Funktionstest unterzogen, bevor die Rennwagen nach Bahrain verfrachtet worden sind. Williams hat darauf bewusst verzichtet.

Am Mittwoch, 21. Februar, beginnen auf dem Bahrain International Circuit die Formel-1-Wintertest. Aber wer in die Wüste von Sakhir hinausgefahren ist, der hört schon am Morgen des 20. Februar F1-Motoren. Williams ist bereits auf der Bahn.

Hintergrund: Zahlreiche Rennställe haben die neuen 2024er Rennwagen in Europa einem Funktionstest unterzogen, bevor die Autos nach Bahrain geflogen worden sind. Aston Martin, Red Bull Racing oder Mercedes taten dies beispielsweise in Silverstone, Sauber in Barcelona, die Racing Bulls (Visa Cash App RB) in Misano, Ferrari natürlich auf der Hausbahn in Fiorano.

Williams hat darauf bewusst verzichtet, und Teamchef James Vowles hat das so begründet: «Natürlich hätten wir ebenfalls in Silverstone testen können. Aber uns war ein so genannter Shakedown lieber in Bahrain.»

Das ist mutig: Die Teams fahren in der Regel erste Versuche lieber in der Nähe ihrer Rennwagenfabriken, um auf allfällige Probleme schnell reagieren zu können.



Nochmals James Vowles: «Wir sind jahrelang nach Silverstone gefahren. Dort kannst du solide erste Erkenntnisse gewinnen. Oder aber das Wetter ist mies, du fährst auf Regenreifen herum, es schüttet und ist windig, und das Messmaterial fällt vom Rennwagen. Dann hast du überhaupt nichts gelernt. Also haben wir uns gesagt – lieber den Funktionstest in Bahrain durchführen.»



Williams geht auch bei der Nutzung der Filmtage einen eigenen Weg. Zwei solcher Tage stehen jedem Rennstall zur Verfügung, wenn aus Marketing-Gründen Filmaufnahmen gemacht werden, mit einer maximalen Laufzeit von 200 Kilometern am Tag (früher waren es 100 km). Vowles: «Wir haben einen der beiden Tage für den späteren Verlauf des Jahres gespart.»





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format