David Coulthard: So ist Verstappen für 2024 gerüstet

​Der Schotte David Coulthard stand als erster Red Bull Racing-Fahrer auf einem Siegerpodest (in Monaco 2006), nun schätzt der WM-Zweite von 2001 die Chancen von Max Verstappen und RBR ein.

David Coulthard war wesentlich an der Aufbauarbeit von Red Bull Racing beteiligt: Der heute 52-jährige Schotte stellte die Weichen zum Engagement von Technik-Superhirn Adrian Newey bei RBR, und Coulthard tauchte als erster Fahrer des jungen Rennstalls auf einem Siegerpodest auf, als Drittplatzierter nach dem Grand Prix von Monaco 2006, passenderweise mit einem Superman-Umhang (RBR warb damals für den neuen Superman-Streifen).

Coulthard, WM-Zweiter von 2001 hinter Michael Schumacher und Gesamtdritter 1995, 1997, 1998 und 2000, muss niemand erklären, wie der Rennstall Red Bull Racing tickt. Noch heute ist er dem Team eng verbunden und sitzt für Demofahrten regelmäßig in GP-Rennwagen.

Der 13-fache GP-Sieger hat an der Präsentation des neuen Red Bull Racing RB20 für die Saison 2024 teilgenommen. Auf der offiziellen Internetseite der Formel 1 schätzt Coulthard die Chancen von Max Verstappen, Sergio Pérez und Red Bull Racing so ein: «Beim ersten Funktionstest in Silverstone gab es keine unliebsame Überraschung. So wie ich das verstanden habe, sind die Techniker mit den gewonnenen Daten sehr zufrieden, wir sprechen hier von Grundwerten in Sachen Kühlung und Sensorik. Von daher scheint Red Bull Racing gut aufgestellt zu sein.»



«Gewiss, dafür kann sich keiner etwas kaufen. Aber es ist immerhin beruhigend. Was wirklich Sache ist, das zeigt sich erst im Abschlusstraining zum Bahrain-GP und dann im Rennen.»



«Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen – es handelt sich hier um die erste Ausführung des 2024er Autos. Schon während der Tests kommen Evo-Teile ans Fahrzeug, dann auch zum ersten GP-Wochenende. Und all diese Teile werden den Wagen schneller machen. Das Kräfteverhältnis zwischen den Teams wird sich ständig verschieben.»



Was erwartet der 246-fache GP-Teilnehmer Coulthard von der Saison 2024? «Ich will ehrlich sein, auch ich habe natürlich keine Kristallkugel. Ferrari hatte im vergangenen Jahr ein schnelles Auto in der Quali, aber sie konnten diesen Speed nicht fürs Rennen konservieren. Daran haben sie gearbeitet, und es wird spannend sein zu sehen, welche Auswirkungen das hat.»



«McLaren und Mercedes haben im Laufe der Saison markante Fortschritte geschafft. Hier bin auch ich neugierig, ob dieser Trend so weitergeht.»





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format