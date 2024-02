Bahrain-Test: Stammfahrer krank, wer springt ein?

​Im Februar 2023 konnte Aston Martin-Fahrer Lance Stroll in Bahrain nicht testen, weil er sich beim Sturz vom Rennrad Knochenbrüche in der Hand zugezogen hatte. Wer würde heute für die Stammpiloten einspringen?

2023 erlebte der Kanadier Lance Stroll den Bahrain-Test als Zuschauer: Er hatte sich bei einem Sturz vom Rennrad Brüche in beiden Handgelenken zugezogen. In seinen neuen Aston Martin kletterte der Brasilianer Felipe Drugovich.

Kurz vor dem Beginn der Wintertestfahrten 2024 haben wir uns angeschaut, wer für die 20 Stammpiloten der Königsklasse zum Einsatz käme, sollte einer von ihnen nicht einsatzfähig sein.

Red Bull Racing

Liam Lawson ist als Reservist genannt. Der 22-jährige Neuseeländer hat 2023 als Ersatz für Daniel Ricciardo bei AlphaTauri hervorragend gearbeitet.

Mercedes-Benz

Der Ersatzmann von Lewis Hamilton und George Russell heißt Mick Schumacher oder Frederik Vesti. Beide sind als Ersatzfahrer genannt.



Ferrari

Falls Charles Leclerc oder Carlos Sainz 2024 nicht einsatzfähig wären, können eingesetzt werden: der Italiener Antonio Giovinazzi, der in Russland geborene Israeli Robert Shwartzman oder der Engländer Oliver Bearman.



Aston Martin

Der Brasilianer Felipe Drugovich, Formel-2-Champion von 2022, ist erneut als Reservefahrer aufgestellt.



McLaren

Der englische Traditionsrennstall hat IndyCar-Fahrer Pato O’Ward und den Japaner Ryo Hirakawa als Ersatzleute nominiert.



Alpine

Der Australier Jack Doohan wird wie 2023 Reservist sein von Pierre Gasly und Esteban Ocon.



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

Red Bull Racing-Ersatzfahrer Liam Lawson steht auch hier bereit, sollten Daniel Ricciardo oder Yuki Tsunoda fehlen.



Stake F1 (Sauber)

Formel-2-Champion Théo Pourchaire aus der Sauber-Nachwuchsförderung steht bereit. Auch Zane Maloney ist als Reservist genannt.



Williams

Noch hat der drittälteste GP-Rennstall keinen Reservisten genannt.



Haas

Wie in früheren Jahren würde Pietro Fittipaldi einspringen, sollte ein Haas-Fahrer nicht antreten können. Auch ein Einsatz von Ferrari-Junior Oliver Bearman ist möglich.





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format