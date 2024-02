Ferrari beim Bahrain-Test: Vorsichtiger Optimismus 22.02.2024 - 07:13 Von Mathias Brunner

© Ferrari Charles Leclerc im Ferrari

​Max Verstappen und Red Bull Racing haben am ersten Wintertesttag in Bahrain den Ton angegeben. Das Kräfteverhältnis dahinter deutet an: Ferrari wird sich mindestens mit McLaren herumschlagen müssen.