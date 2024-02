Traurige Nachricht: Ex-GP-Pilot Wilson Fittipaldi tot

​Der frühere GP-Rennfahrer Wilson Fittipaldi, Bruder von Formel-1-Champion Emerson Fittipaldi, ist tot. Der 80-jährige ist nach einem Herzstillstand aus künstlichem Koma nicht mehr erwacht.

Wilson Fittipaldi ist tot, wie seine Familie am 23. Februar mitteilt. Anfang Januar wurde bekannt, dass Ex-Rennfahrer Wilson Fittipaldi am 25. Dezember 2023, an seinem 80. Geburtstag, einen Herzstillstand erlitten hatte und von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt werden musste.

Seine Ehefrau Rita Reis Fittipaldi schrieb auf Instagram: «Liebe Freunde und Fans. Beim Weihnachtessen verschluckte sich Wilsinho an einem Stück Fleisch und erlitt daraufhin einen Herzstillstand.»

«Er konnte wiederbelebt werden, ist derzeit aber intubiert und sediert. Wir warten darauf, dass er wieder aufwacht.» Leider wollte es das Schicksal anders.

Seit Jahren machte sich die Familie Sorgen um die Gesundheit von Wilson. Er war 2020 zuhause gestürzt, im Krankenhaus wurde eine Gehirnblutung festgestellt und notoperiert. Obschon er sichtlich schwächer wurde, ließ er es sich nicht nehmen, 2023 beim Brasilien-GP aufzutauchen, wo er seinen früheren Brabham-Teamchef Bernie Ecclestone traf.



Wilson Fittipaldi jr. (80), Sohn eines Radioreporters gleichen Namens, stand immer im Schatten seines jüngeren Bruders Emerson Fittipaldi (zweifacher Formel-1-Weltmeister, zweifacher Indy 500-Sieger, CART-Champion).



Wilson fuhr von 1972 bis 1975 in der Formel 1 und wurde auf dem Nürburgring 1973 Fünfter (als bestes GP-Ergebnis).



Wilsons Sohn Christian Fittipaldi trat von 1992 bis 1994 in der Formel 1 an, danach folgte eine beachtliche IndyCar-Karriere (zwei Siege, Gesamtfünfter 1996 und 2002).