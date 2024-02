RB20 von Red Bull Racing: Daniel Ricciardo erstaunt

Daniel Ricciardo sagt über Red Bull Racing: «Ich denke, sie haben mehr Updates als alle anderen, und das will was heissen»

Obwohl das Red Bull Racing Team im vergangenen Jahr mit dem RB19 viele Erfolge feierte, bewies das Team mit dem RB20 viel Mut. Das erstaunt nicht nur die Fans und Experten, wie Daniel Ricciardo gesteht.

Der RB19, mit dem Max Verstappen im vergangenen Jahr von einem Sieg zum nächsten fuhr und den WM-Titel verteidigen konnte, ist das erfolgreichste Fahrzeug der Formel-1-Geschichte. Das Team aus Milton Keynes feierte damit 21 Siege in 22 Rennen, deshalb erwarteten die Beobachter des Sports auch, dass der Nachfolger eine Evolution des RB19 sein würde.

Doch die Weltmeister-Mannschaft wagte unter der Leitung von Design-Genie Adrian Newey einige mutige Änderungen, die für hochgezogene Augenbrauen sorgten – und das nicht nur bei den Experten und Fans. Auch die Gegner staunen, wie etwa Daniel Ricciardo aus dem Red Bull Racing-Schwesternteam Visa Cash App RB betont. Der Australier lachte, als er in Bahrain auf den 2024er-Renner von Champion Verstappen angesprochen wurde.

«Ich habe das Gefühl, dass dieses Team am besten Arbeitet, wenn sie gewinnt. Ich denke, dass sie die Konkurrenz vernichten wollen, wenn sie siegen. Sie sagen sich nicht: ‚Okay, wir gewinnen, lasst uns nun in Urlaub gehen‘», erklärte der 34-Jährige, der von 2014 bis Ende 2018 für Red Bull Racing in der Königsklasse antrat und in jener Zeit sieben seiner acht GP-Siege einfuhr.

«Nach der dominantesten Saison im vergangenen Jahr haben sie ein Auto auf die Räder gestellt, das wohl jeden erstaunt. Ich denke, sie haben mehr Updates als alle anderen, und das will was heissen», fügte Ricciardo an.

Positiv fällt auch das Urteil über den eigenen Dienstwagen aus: «Wir konnten das Auto definitiv weiterentwickeln. Mit Blick auf die Performance denke ich, dass wir etwa da stehen, wo wir es erwartet haben. Wir wollen im Mittelfeld konkurrenzfähig sein und werden versuchen, unser Potenzial voll auszuschöpfen.»

Bahrain-Test 23. Februar

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:30,322 (74)

2. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:30,368 (67)

3. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:30,647 (85)

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,755 (66)

5. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:30,775 (53)

6. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:30,984 (121)

7. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,030 (91)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:31,159 (75)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:31,247 (71)

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,483 (53)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:31,686 (89)

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,999 (49)

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,038 (46)

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,108 (20)

15. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,149 (47)

16. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:33,053 (80)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:33,079 (55)

18. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,528 (28)

19. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:37,015 (70)

Nicht im Einsatz: Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes







Bahrain-Test 22. Februar

1. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29,921 (84 Runden)

2. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,679 (129)

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,066 (123)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,256 (52)

5. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31,361 (88)

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31,750 (54)

7. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,029 (96)

8. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32,199 (78)

9. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32,227 (97)

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,328 (35)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578 (43)

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,053 (31)

13. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,715 (38)

14. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33,804 (33)

15. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:36,611 (93)

16. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37,509 (31)

17. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38,074 (40)

Erst am 22. Februar wieder im Einsatz:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT







Bahrain-Test 21. Februar

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 Runden)

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)