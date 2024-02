Lando Norris: Kritische Aussagen zum neuen McLaren

Das McLaren-Team konnte im vergangenen Jahr kräftig zulegen, entsprechend hoch sind die Erwartungen ans neue Auto aus Woking. Lando Norris äusserte sich allerdings kritisch zu seinem neuen Dienstwagen.

Das McLaren-Team beendete die Saison 2023 deutlich stärker als es sie in Angriff genommen hatte. Der Traditionsrennstall konnte im Verlauf der WM mit einigen Updates deutlich zulegen und insgesamt neun GP-Podestplätze feiern. Mit Spannung erwarteten die Fans und Beobachter deshalb die ersten Runden des neuen GP-Renners aus Woking.

Die hohen Erwartungen dämpfte unlängst aber Lando Norris mit seinen Aussagen in der «Sky Sports F1»-Sendung «Ted’s Notebook». Darin erklärte er auf die Frage, ob McLaren die Zeiten von Ferrari fahren kann: «Nein.»

Der 24-Jährige fügte auch mit Blick auf das Weltmeister-Team Red Bull Racing an: «Bahrain war auch noch nie unser bestes Pflaster. Selbst im letzten Jahr, als wir ein gutes Auto hatten, gab es ein paar Rennen, in denen wir nahe an Red Bull Racing und Max Verstappen dran waren. Aber ich denke, jetzt haben sie ihren Vorsprung sogar ausbauen können. Und in einigen Rennen gehörten wir nicht einmal zu den fünf schnellsten Teams.»

Der Brite ging sogar noch einen Schritt weiter und sagte zum Auto: «Wir haben unsere Stärken und Schwächen. Ich denke nicht, dass wir derzeit die Bereiche, in denen wir schlecht sind, merklich verbessert haben. Ich glaube, das ist immer noch klar, es gibt einige Bereiche, in denen wir noch einige Arbeit reinstecken müssen. Und ich bin noch nicht überzeugt, dass wir in diesen Bereichen grosse Fortschritte in die richtige Richtung gemacht haben.»

Gleichzeitig tröstete sich der WM-Sechste des Vorjahres: «Aber in anderen Aspekten konnten wir uns stark verbessern, und ich bin froh, dass das Team in dieser Hinsicht den richtigen Entwicklungsweg eingeschlagen hat.»

Bahrain-Test 23. Februar

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:30,322 (74)

2. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:30,368 (67)

3. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:30,647 (85)

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,755 (66)

5. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:30,775 (53)

6. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:30,984 (121)

7. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,030 (91)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:31,159 (75)

9. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:31,247 (71)

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,483 (53)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:31,686 (89)

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,999 (49)

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,038 (46)

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,108 (20)

15. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,149 (47)

16. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:33,053 (80)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:33,079 (55)

18. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,528 (28)

19. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:37,015 (70)

Nicht im Einsatz: Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes







Bahrain-Test 22. Februar

1. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29,921 (84 Runden)

2. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,679 (129)

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,066 (123)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,256 (52)

5. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31,361 (88)

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31,750 (54)

7. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,029 (96)

8. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32,199 (78)

9. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32,227 (97)

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,328 (35)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578 (43)

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,053 (31)

13. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,715 (38)

14. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33,804 (33)

15. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:36,611 (93)

16. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37,509 (31)

17. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38,074 (40)

Erst am 22. Februar wieder im Einsatz:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT







Bahrain-Test 21. Februar

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 Runden)

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)