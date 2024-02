Verstappen Champion: Irre Wette von Formel-E-Boss

Wird Max Verstappen auch 2024 den WM-Titel holen? Formel-E-CEO Jeff Dodds ist sich so sicher, dass er eine Menge Geld wettet.

Max Verstappen wird auch 2024 Weltmeister. Formel-E-CEO Jeff Dodds hat sich darauf festgelegt. Er ist sich sogar so sicher, dass er sich ziemlich weit aus dem Fenster lehnt – und eine ordentliche Menge Geld setzt. «Wenn er sich nicht verletzt oder etwas Verrücktes passiert, hat er zu 99 Prozent die Trophäe in der Tasche», so Dodds bei TNT Sports.

«Wenn Verstappen nicht gewinnt, sondern einer der anderen 19 Fahrer, spenden wir 250.000 Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation der Wahl jenes Fahrers, der den Titel holt», kündigte er an.

Und betonte, dass es eine Win-Win-Situation ist: «Es wäre nicht der schlechteste Arbeitstag, einen Haufen Geld für wohltätige Zwecke zu spenden. Aber auf jeden Fall wird er diese Saison gewinnen.»

«Man kann nicht 19 von 22 Rennen in einer Saison gewinnen, in die Wintersaison gehen, die Autos ein bisschen weiterentwickeln, zum nächsten Rennen zurückkommen und nicht mehr gewinnen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen», sagte Dodds.

Einen Seitenhieb in Richtung Formel 1 konnte er sich aber nicht verkneifen. Denn seine Formel E preist er als deutlich unvorhersehbarer an.

«Ich betreibe die Formel E. Keiner von uns hat eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich bin also ziemlich gespannt. Ich weiß, dass ich ein Formel-1-Fan war. Die Saison fängt bald an, und ja, ich werde sie mir ansehen, mit all dem Trara und allem, was dazu gehört. Aber ich weiß auf jeden Fall schon, wer gewinnen wird», so Dodds.

Kombinierte Test-Zeitenliste, Bahrain, 21. bis 23. Februar

01. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29,921 min, C4 (2. Tag)

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:30,322, C4 (3.)

03. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:30,368, C4 (3.)

04. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:30,647, C4 (3.)

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,679, C3 (2.)

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,755, C3 (3.)

07. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:30,775, C4 (3.)

08. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:30,984, C4 (3.)

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes,1:31,030, C3 (3.)

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,066, C3 (2.)

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:31,159, C3 (3.)

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,256, C3 (2.)

13. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31,361, C4 (2.)

14. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:31,686, C3 (3.)

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,029, C3 (2.)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32,061, C3 (2.)

17. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,149, C3 (3.)

18. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32,227, C3 (2.)

19. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578, C4 (2.)

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:33,053, C3 (3.)