Alonso über Mercedes: «Bin in einer guten Position» 26.02.2024 - 17:36 Von Otto Zuber

© Motorsport Images Fernando Alonso weiss, was er in diesem Jahr anpassen muss, um auch am Ende einer langen Saison mit voller Kraft angreifen zu können

Fernando Alonso ist einer der Namen, der in der Diskussion um die Nachfolge von Lewis Hamilton bei Mercedes immer wieder fällt. Der zweifache Weltmeister rührte in Bahrain die Werbetrommel in eigener Sache.