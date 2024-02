Mick Schumacher: Formel 1 oder WEC – was hat Vorrang?

Mick Schumacher fährt 2024 ein Doppelprogramm. Er ist in der Langstrecken-WM unterwegs, aber auch Mercedes-Ersatzmann in der Formel 1. Was hat Vorrang?

Für Mick Schumacher wird es langsam ernst. Am kommenden Wochenende steigt für ihn der Saisonauftakt in der WEC, der Startschuss erfolgt in Katar.

Schumacher wird erstmals für das französische Alpine-Team fahren, acht Stationen umfasst der Rennkalender. Sechs Events kollidieren mit der Formel 1.

Die Regelung sieht so aus, dass Schumacher für Alpine startet und dann in der Formel 1 einspringt, falls Lewis Hamiltion und George Russell ausfallen sollten.

«Mein Traum ist und bleibt die Formel 1», stellte Schumacher im Gespräch mit dem SID klar. «Ich verfolge das alles sehr genau, doch letztlich kann ich mich nur mit guten Leistungen wieder für ein Cockpit empfehlen. Ich bin supergespannt auf die WEC, und ich freue mich extrem darauf, wieder Rennen zu fahren. Die WEC ist hochklassiger Rennsport, und es wird Spaß machen, mit Alpine dort aufzuschlagen», sagte Schumacher.

Interessante Frage: Geht es für ihn in der WEC darum, als Rennfahrer weiter zu reifen? Oder vor allem darum, präsent zu sein?

«Beides», sagte Schumacher: «Aber in erster Linie will ich dort Rennen fahren. Das ist das, was ich seit meiner Kindheit mache, was ich liebe, und was ich so vermisst habe im vergangenen Jahr. Es war schon ziemlich hart, bei den Rennen nicht einsteigen zu dürfen. Insofern geht es mir dieses Jahr in erster Linie um den Sport: endlich wieder Zweikämpfe, endlich wieder Racing», so Schumacher.

Dem ständigen Wechsel zwischen dem Hypercar und den Aufgaben im Formel-1-Simulator sieht Schumacher gelassen entgegen.

«Die Autos selbst und das Fahren sind natürlich schon sehr unterschiedlich, aber manche der Systeme, die in der Formel 1 verwendet werden, sind auch in der WEC im Gebrauch», erklärte Schumacher.

Daher sei die Umstellung nicht so groß, und er habe sich schnell angepasst, sagte er: «Aber klar, das WEC-Auto ist viel schwerer, die Fahrweise ganz anders. In gewisser Weise erinnert es mich an das Formel-2-Auto, das ich gefahren bin. Der Alpine A424 ist ein sehr cooles und leistungsstarkes Auto.»

Kombinierte Test-Zeitenliste, Bahrain, 21. bis 23. Februar

01. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29,921 min, C4 (2. Tag)

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:30,322, C4 (3.)

03. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:30,368, C4 (3.)

04. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:30,647, C4 (3.)

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,679, C3 (2.)

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,755, C3 (3.)

07. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:30,775, C4 (3.)

08. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:30,984, C4 (3.)

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes,1:31,030, C3 (3.)

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,066, C3 (2.)

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:31,159, C3 (3.)

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,256, C3 (2.)

13. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31,361, C4 (2.)

14. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:31,686, C3 (3.)

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,029, C3 (2.)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32,061, C3 (2.)

17. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,149, C3 (3.)

18. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32,227, C3 (2.)

19. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578, C4 (2.)

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:33,053, C3 (3.)