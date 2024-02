Formel-1-Auftakt: ServusTV sendet live aus Bahrain

Die neue Formel-1-Saison startet in dieser Woche mit dem Kräftemessen auf dem Bahrain International Circuit. ServusTV ist live dabei und berichtet ab Donnerstagvom Geschehen auf und neben dem Wüstenkurs.

Vor dem Start in die neue Saison schwebt ein Hauch von Ungewissheit über der Formel 1. Kein Rennstall könne sich ganz im Klaren sein, wo er gerade steht, meint ServusTV-Experte Christian Klien. «Man weiß zwar aufgrund seiner Daten, um wie viel schneller das eigene Auto ist, hat aber keine Ahnung, was die anderen gemacht haben.»

Als großer WM-Favorit gilt Titelverteidiger Max Verstappen, der im Vorjahr Rekord um Rekord gebrochen und 19 von 22 Rennen gewonnen hatte. «Red Bull Racing hat den Vorteil, am stärksten aufgehört zu haben. Dadurch konnte man relativ früh mit der Entwicklung des 2024er-Autos beginnen. Diesen Vorsprung versucht das Team in die Saison hineinzuretten», ist sich der Österreicher sicher.

Dennoch dürften die Verfolger aufgeholt haben, vermutet der Hohenemser. «Das Reglement hat sich ja nicht verändert. Und das Mittelfeld hat anhand des Red-Bull-Racing-Autos eine bessere Idee, in welche Richtung man gehen muss.» Diesbezüglich würden die Designs der neuen Boliden bereits einiges verraten. «Die Seitenkästen werden ähnlicher und ähnlicher. Und so nähern sich alle Teams immer mehr an.»

Die Lücke nach vorne sollte also etwas kleiner werden, das Feld insgesamt zusammenrücken. «Ich schätze, dass Ferrari, Mercedes, McLaren und vermutlich auch Aston Martin auf einem sehr ähnlichen Niveau sein werden», sagt Klien. Selbst die in Visa Cash App Racing Bulls umbenannte ehemalige Scuderia AlphaTauri hat Klien auf der Rechnung. «Die waren am Ende der letzten Saison sehr stark und haben jetzt ein spannendes Autodesign vorgestellt.

Risiko für Lewis Hamilton und Ferrari

Mit seiner Ankündigung, im nächsten Jahr für Ferrari zu fahren, löste Lewis Hamilton schon Wochen vor dem Auftakt einen Knalleffekt aus. «Damit hat keiner gerechnet, der Zeitpunkt war auch sehr überraschend», findet der ServusTV-Experte. «Insgesamt ist der Wechsel für die Formel 1 aber sehr positiv. Dass Lewis Hamilton gegen Ende der Karriere so einen Schritt wagt, zeigt, dass er Mut hat, weil er bei Mercedes doch die Nestwärme und das Standing hatte und in Rente hätte gehen können, wann immer er wollte.»

Seine Abschiedssaison bei den Silberpfeilen werde dementsprechend schwierig. «Sobald es gegen Mitte des Jahres um die Entwicklung für das nächste Auto geht, ist Lewis natürlich von den Meetings ausgeschlossen. Und wenn es Knopf auf Spitz steht, welchen Fahrer man mehr unterstützt, wird es eher Richtung George Russell gehen – wenn zum Beispiel Teile in einfacher Ausführung an die Rennstrecke kommen. George hat schließlich schon gezeigt, dass er in Zukunft der Teamleader sein kann. Er hat die Erfahrung, das Standing und ist schnell genug», schätzt Klien die Situation ein.

Auf der anderen Seite könnte auch Ferrari einer turbulenten Weltmeisterschaft entgegensteuern, zumal Carlos Sainz nicht happy mit dem Verlust des roten Cockpits ist, wie Klien zwischen den Zeilen herausgelesen haben will. «Ihn zu bändigen, wird sicher nicht einfach. Er wird seinen eigenen Kopf haben und egoistisch in die Saison gehen. Um das zu managen, ist Teamchef Frédéric Vasseur gefragt.»

Reifenmanagement entscheidend

Zum sechsten Mal erfolgt der WM-Auftakt in der Dämmerung von Bahrain, die Rennstrecke biete dank langer Geraden attraktives Racing mit einigen Überholmöglichkeiten. «Gefordert ist ein Auto mit gutem Topspeed, das aber auch aerodynamisch ausgefeilt ist, weil es sehr viele langsame bis mittelschnelle Kurven gibt», erklärt der ServusTV-Experte.

Zum Schlüsselfaktor könnte der Reifenverschleiß werden. «Der Abrieb auf der Hinterachse ist auf dem aggressiven Asphalt durch das Herausbeschleunigen aus den langsamen Ecken wahnsinnig hoch.»

Eine Prognose will der 49-fache Grand-Prix-Starter aufgrund der vielen Fragezeichen nicht abgeben. «Man sieht im Qualifying ein bisschen das Kräfteverhältnis, das sich im Rennen aber noch einmal verschieben kann, weil der Reifenabbau eine wesentliche Rolle spielt. Wir müssen uns überraschen lassen. Am Samstag sind wir schlauer.» Eines kann Klien jedoch schon versprechen: «Diese Saison wird spannender als die letzte.»

Wintertraining mit Nico Hülkenberg

Rund um die Rennaction beschäftigt sich ServusTV mit den Auswirkungen des Hamilton-Ferrari-Deals auf die Cockpits anderer Spitzenteams. Weiters zeigt Haas-Pilot Nico Hülkenberg ServusTV-Boxenreporter Patrick Laub vor, wie er sich über den Winter fit hält.

Auch die deutschsprachigen Nachwuchshoffnungen werden präsentiert, die in diesem Jahr im Rahmenprogramm der Formel 1 Gas geben. Andrea Schlager, Christian Klien und Patrick Laub melden sich direkt vom Bahrain International Circuit, Kommentar und Analysen liefern Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle.

Bahrain Grand Prix live bei ServusTV:

Donnerstag (29. Februar):

12:15 Uhr: 1. freies Training live

15:40 Uhr: 2. freies Training live

Freitag (1. März):

13:15 Uhr: 3. freies Training live

16:30 Uhr: Vorbericht Qualifying

17:00 Uhr: Qualifying live

18:10 Uhr: Qualifying Analyse

Samstag (2. März):

14:00 Uhr: Vorbericht Rennen

16:00 Uhr. Rennen live

17:40 Uhr: Rennen Analyse

Formel-1-WM 2024

02.03. GP von Bahrain – live bei ServusTV

09.03. GP von Saudi Arabien – live ORF

24.03. GP von Australien – live bei ServusTV

07.04. GP von Japan – live ORF

21.04. GP von China – live bei ServusTV

05.05. GP von Miami – live ORF

19.05. GP der Emilia-Romagna – live bei ServusTV

26.05. GP von Monaco – live ORF

09.06. GP von Kanada – live bei ServusTV

23.06. GP von Spanien – live ORF

30.06. GP von Österreich – live bei ServusTV

07.07. GP von Großbritannien – live ORF

21.07. GP von Ungarn – live ORF

28.07. GP von Belgien – live bei ServusTV

25.08. GP der Niederlande – live bei ServusTV

01.09. GP von Italien – live ORF

15.09. GP von Aserbaidschan – live bei ServusTV

22.09. GP von Singapur – live ORF

20.10. GP der USA – live bei ServusTV

27.10. GP von Mexiko – live ORF

03.11. GP von Brasilien – live bei ServusTV

23.11. GP von Las Vegas – live ORF

01.12. GP von Katar – live bei ServusTV

08.12. GP von Abu Dhabi – live ORF