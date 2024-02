Bahrain-GP im TV: Das Ende aller Ausreden

​Bei den Testfahrten wurde getäuscht, getrickst, getarnt, experimentiert und dann relativiert. Nun müssen die Hosen runter: Am 29. Februar geht die Action los beim WM-Auftakt in Bahrain.

Niemand weiß noch, wer diese unverblümte Redensart geprägt hat, die sich im Englischen so schön reimt: «When the flag drops, the bullshit stops.» Die knackige Aussage aus der Zeit, als Formel-1-Rennen noch mit heruntergerissener Landesflagge gestartet wurde, hat ihre Gültigkeit behalten, auch wenn ein Grand Prix heute mit erlöschender Startampel beginnt. Beim ersten Saisonrennen ist es fertig mit all dem Werweißen und Gerede, mit den Ausreden und dem Bluffen, mit dem Starkreden von Gegnern und Abwiegeln eigener Schwierigkeiten.

An diesem Wochenende erhalten wir im Abschlusstraining zum Großen Preis von Bahrain eine erste Stardortbestimmung in Sachen Speed, und wer nicht nur schnell ist, sondern auch ein standfestes Auto hat, das werden wir am 2. März auf dem Bahrain International Circuit erleben. Nicht vergessen: Das Rennen findet schon am Samstag statt, daher erster Trainingstag am Donnerstag, 29. Februar, und die Quali dann am Freitag, 1. März.

Was selbst die Gegner befürchten: Red Bull Racing bleibt vorne und hat beim Bahrain-Test mit bärenstarken Dauerläufen gezeigt, was vom Konstrukteurs-Pokalsieger zu erwarten ist.



Ferrari hat einen sehr soliden Eindruck hinterlassen, ebenso McLaren oder Aston Martin. Aus dem Bauch heraus die Reihenfolge der RBR-Jäger: Ferrari, McLaren Aston Martin, Mercedes. Hier wird es aber um Nuancen gehen.



Das Gleiche gilt für die Gruppe dahinter: Die Racing Bulls (offiziell Visa Cash App RB) machten beim Wintertest einen sehr guten Eindruck und können in dieser Form Alpine, Williams, Sauber (offiziell Stake F1) und Haas die Stirn bieten.



Spannende Fragen aus deutscher Sicht: Wie konkurrenzfähig ist der Haas-Rennwagen von Nico Hülkenberg? Bald werden wir es erfahren.



Damit Sie keine Sekunde von der Action aus Bahrain verpassen, haben wir für sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst. Zur Erinnerung: Die Formel 1 wird in Deutschland 2024 grundsätzlich exklusiv von Sky auf dem Sender Sky Sport F1 gesendet. RTL hat das Abkommen mit Sky vertieft und zeigt im freien Fernsehen sieben Rennwochenenden, angefangen mit Bahrain. Für die Zuschauer aus Österreich teilen sich ServusTV und ORF die Übertragungen, in Bahrain beginnt ServusTV. Das Schweizer Fernsehen zeigt wie immer Qualifying und Rennen.





