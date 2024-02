Max Verstappen: Trotz Rückstand keine Sorgenfalten

Formel-1-Champion Max Verstappen beendete den Auftakt ins erste Rennwochenende in Bahrain auf dem sechsten Platz. Hinterher beteuerte er: «Ich mache mir keine allzu grossen Sorgen über den Rückstand.»

Nachdem Max Verstappen vergangene Woche bei den Vorsaison-Testfahrten in Bahrain noch geglänzt hatte, startete der Formel-1-Weltmeister verhalten ins erste Rennwochenende. In beiden Trainings landete der Red Bull Racing-Star auf dem sechsten Platz, am Ende fehlten ihm 0,477 sec auf die Tagesbestzeit, die Mercedes-Star Lewis Hamilton in den Asphalt des Wüstenkurses gebrannt hatte.

Doch allzu besorgt blickte der dreifache Champion nicht in die F1TV-Kamera, als er nach getaner Arbeit eine Zwischenbilanz zog. «Es lief nicht zu schlecht, ich denke, das ganze Feld ist sehr nah beieinander, und einige Leute um uns haben vielleicht schon den Motor etwas aufgedreht, wenn man auf den Topspeed schaut», fasste er zusammen.

«Aber wir konzentrieren uns ganz auf uns, und ich denke, wir hatten heute zwar ein paar kleinere Probleme mit der Balance, aber das war nichts Grosses. Es geht einfach darum, die perfekte Abstimmung zu finden, und wenn man die hat, dann findet man speziell hier, auf diesem rauen Asphalt, viel Zeit. Deshalb konzentrieren wir uns auch mit Blick auf den morgigen Tag darauf», berichtete der 26-Jährige.

Auf Nachfrage zum Motor-Mapping der Konkurrenz relativierte Verstappen kurz darauf: «Vielleicht haben nicht alle schon aufgedreht, aber einige haben das, deshalb mache ich mir auch keine allzu grossen Sorgen über den Rückstand auf die Bestzeit. Das Qualifying wird sicher eng ausfallen, das wird interessant. Und im Renntrimm war ich etwas glücklicher, aber auch da gibt es einige Kleinigkeiten, die wir noch verbessern müssen.»

2. Training, Bahrain

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,374 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,580

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,660

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,769

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,784

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,851

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,884

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,891

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,113

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,115

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,333

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,516

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,715

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,764

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,881

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,951

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,001

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,027

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,048

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,608





1. Training, Bahrain

01. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,869 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,901

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,113

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,183

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,193

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,238

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,251

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,268

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,302

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,354

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,385

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,413

13. Alex Albon (T), Williams, 1:33,583

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,868

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,923

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:34,213

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,807

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,144

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:37,477

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,938