Lewis Hamilton (Mercedes/1.): «Ich bin echt baff»

​Das ist die zweite Überraschung des ersten Trainingstags in Bahrain: Nach Bestzeit von Daniel Ricciardo (Racing Bulls) nun Bestzeit von Lewis Hamilton. Wie der Mercedes-Star seine Leistung einschätzt.

Der Trainings-Donnerstag von Bahrain hatte einige Überraschungen zu bieten: Zuerst erzielte Racing Bulls-Ass Daniel Ricciardo im ersten Training Bestzeit. ServusTV-Experte Christian Klien sagt: «Peter Bayer, Geschäftsleiter des Teams, hat mir gesagt, dass sie einfach noch ein paar Dinge ausprobieren wollten, die beim Test nicht drin gewesen waren. Dazu gehört ein Lauf auf weichen Reifen. Bayer war klar, dass diese Position nicht zu halten sein würde.» Prompt fiel Ricciardo im zweiten Training ins Mittelfeld zurück.

Dafür galt: Mercedes-Glänz! Lewis Hamilton vor George Russell, das hat wohl auch den einen oder anderen Mercedes-Fan aus den Socken gebrezelt, von den tapferen Tifosi ganz zu schweigen.

Natürlich fragen sich die Formel-1-Fans nun, wie das einzuordnen ist. Zumal Weltmeister Max Verstappen auf einem doch recht diskreten sechsten Platz landete. Nur: Die Dauerläufe deuteten darauf hin, wo die Reise am Sonntag hingehen wird, mit bärenstarken Runden des niederländischen Champions. Und Christian Klien sagt als Beobachter an der Strecke: «Mercedes hat gut ausgesehen, keine Frage, aber die sind mit sichtlich mehr Dampf gefahren als Red Bull Racing.»



Wie ordnet Lewis Hamilton diesen Tag ein? Der siebenfache Formel-1-Champion und 103-fache GP-Sieger: «Das fühlt sich endlich wieder wie ein Rennwagen an! Das konnte ich von den Autos in den Jahren 2022 und 2023 nicht sagen. Ich bin wesentlich zufriedener mit dem neuen Auto, und das hat auch mit der Sitzposition zu tun. Ich habe jetzt endlich wieder ein besseres Gefühl beim Anvisieren der Kurven.»



«Aber ganz ehrlich: Platz 1 ist eine Überraschung. Ich verstehe es nicht ganz und bin echt baff, wo wir gelandet sind. Wir nehmen das gerne mit, aber es ist auch kein Grund zur Euphorie.»



«Ich schätze, dass unsere Tempo im Dauerlauf nicht mal ansatzweise in der Nähe von Red Bull Racing ist. Es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns, um diese Lücke zu schließen. Wir haben eine gute Ausgangslage, und ich schätze, dass wir in der Gruppe der Red Bull Racing-Verfolger mitmischen können.»





2. Training, Bahrain

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,374 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,580

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,660

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,769

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,784

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,851

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,884

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,891

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,113

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,115

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,333

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,516

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,715

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,764

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,881

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,951

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,001

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,027

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,048

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,608





1. Training, Bahrain

01. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,869 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,901

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,113

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,183

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,193

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,238

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,251

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,268

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,302

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,354

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,385

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,413

13. Alex Albon (T), Williams, 1:33,583

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,868

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,923

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:34,213

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,807

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,144

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:37,477

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,938