Bahrain-Quali im Live-Ticker: So wichtig ist die Pole

​Die Freitag-Bestzeit von Lewis Hamilton im Mercedes ist noch kein Hinweis auf das wahre Kräfteverhältnis der Formel 1 anno 2024. Wir sagen, wie wichtig die Pole-Position auf dem Bahrain International Circuit ist.

Der Eindruck aus drei Tagen Wintertests auf dem Bahrain International Circuit und einem Trainingstag bleibt – wer mit dem Sieg liebäugeln will, der muss an Weltmeister Max Verstappen vorbei.

Dabei hat uns die Frage interessiert: Wie wichtig ist eigentlich die Pole-Position als Grundlage für den Sieg beim Großen Preis von Bahrain? Wir haben uns in der Turbohybrid-Ära die Piloten auf dem besten Startplatz angesehen und die späteren Sieger.

2014

Pole-Position: Nico Rosberg (D)

Sieger: Lewis Hamilton (GB)

2015

Pole-Position: Hamilton

Sieger: Hamilton

2016

Pole-Position: Hamilton

Sieger: Rosberg

2017

Pole-Position: Valtteri Bottas (FIN)

Sieger: Sebastian Vettel (D)

2018

Pole-Position: Vettel

Sieger: Vettel



2019

Pole-Position: Charles Leclerc (MC)

Sieger: Hamilton



2020

Pole-Position: Hamilton

Sieger: Hamilton



2021

Pole-Position: Max Verstappen (NL)

Sieger: Hamilton



2022

Pole-Position: Leclerc

Sieger: Leclerc



2023

Pole-Position: Verstappen

Sieger: Verstappen



Ergebnis also: Bei fünf von zehn Läufen fuhr der Mann auf Pole-Position zum Sieg. Das ist gemessen am üblichen Schnitt aller WM-Läufe eine durchschnittliche Quote.



