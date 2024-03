Fred Vasseur (Ferrari): «Viel bessere Ausgangslage»

Das Ferrari-Duo startete mit den FP2-Plätzen 4 und 9 verhalten ins erste Formel-1-Wochenende in Bahrain. Dennoch ist sich Teamchef Fred Vasseur sicher: Sein Team ist in einer besseren Position als noch vor 12 Monaten.

Der erste Trainingstag der diesjährigen GP-Saison brachte wenig Aufschluss über das Kräfteverhältnis im Formel-1-Feld. Zu unterschiedlich fielen die Programme der einzelnen Teams aus, sodass auch Ferrari-Teamoberhaupt Fred Vasseur nach der ersten Session festhielt: «Ich weiss nicht, wie konkurrenzfähig wir sind, das werden wir wahrscheinlich erst am Freitag wissen, denn heute machten 10 kg Sprit mehr im Tank einen grossen Unterschied, das kann dich von Platz 1 auf Platz 6 oder 7 zurückwerfen.»

Der Franzose hatte aber dennoch auch Grund zur Freude. Er erklärte: «Immerhin kann man sagen, dass wir bei der Fahrzeug-Balance, dem Feedback der Fahrer und so weiter in einer besseren Position sind. Das ist eine viel bessere Ausgangslage, um das Auto in dieser Saison weiterzuentwickeln. Wir wissen, woran wir arbeiten und in welche Richtung wir gehen müssen, und das fühlt sich gut an.»

Nach einem Jahr an der Spitze des ältesten GP-Rennstalls der Welt fühlt sich der Saisonstart auch ganz anders an als noch vor 12 Monaten, erzählte Vasseur: «Natürlich verstehe ich das Team nun besser und auch die Leute um mich, die ich im Verlauf der vergangenen Saison kennen gelernt habe.»

Und der 55-jährige Ingenieur betonte: «Jedes Team ist einzigartig, wenn es um die Herangehensweise, die Kultur und die Struktur geht, es war also eine knifflige Aufgabe, alles zu verstehen, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt schon alles verstanden habe. Es besteht da sicher noch Luft nach oben. Aber es fühlt sich gut an, und im vergangenen Jahr lief es ganz gut, deshalb sind wir zu diesem Saisonstart besser in Form.»

2. Training, Bahrain

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,374 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,580

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,660

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,769

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,784

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,851

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,884

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,891

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,113

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,115

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,333

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,516

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,715

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,764

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,881

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,951

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,001

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,027

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,048

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,608





1. Training, Bahrain

01. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,869 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,901

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,113

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,183

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,193

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,238

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,251

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,268

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,302

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,354

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,385

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,413

13. Alex Albon (T), Williams, 1:33,583

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,868

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,923

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:34,213

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,807

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,144

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:37,477

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,938