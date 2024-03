Fernando Alonso: Positive Überraschung im Training

Fernando Alonso weiss: «Ich bin schon etwas überrascht, dass wir so weit oben stehen, aber das kann sich noch ändern»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso freute sich über seine gute Position auf der Zeitenliste des zweiten Bahrain-Trainings. Der zweifache Champion gestand aber auch, dass ihn diese etwas überrascht hat.

Das erste freie Training auf dem Bahrain International Circuit beendete Fernando Alonso noch auf dem fünften Platz, in der zweiten Session, die bei ähnlichen Bedingungen wie das Qualifying und das Rennen stattfand, drehte der 32-fache GP-Sieger die drittschnellste Runde. Von Lewis Hamiltons Bestzeit trennten ihn 0,286 sec.

Auf sein Gefühl im Cockpit angesprochen, erklärte der Aston Martin-Pilot nach getaner Arbeit: «Es fühlte sich okay an. Wir wissen natürlich nicht, was die anderen gemacht haben, wir haben einfach nur unser Programm durchgearbeitet.»

Und der zweifache Weltmeister verriet: «Da wir die Reifen von den Testfahrten schon gut kennen, haben wir das erste Training auf der Medium-Mischung absolviert und uns noch mehr auf die Performance konzentriert. Deshalb konnten wir im zweiten Training mit zwei weichen Sätzen fahren. Dabei haben wir etwas mehr über das Auto gelernt.»

«Wir haben auch ein paar Änderungen bei der Fahrzeug-Abstimmung vorgenommen und sind nun glücklich mit dem Ergebnis. Mal schauen, wie es dann im Qualifying laufen wird, wenn alles zusammenkommt. Aber da geht es allen gleich», ergänzte der Spanier.

Alonso gestand auch angesichts seiner Position auf der FP2-Zeitenliste: «Ich bin schon etwas überrascht, dass wir so weit oben stehen, aber das kann sich noch ändern, wenn alle mit den gleichen Spritmengen unterwegs sind. Ich bleibe da ruhig und freue mich, dass wir die richtigen Änderungen am Set-up vorgenommen haben. Aber ich denke, wir müssen noch etwas mehr Leistung rauskitzeln.»

2. Training, Bahrain

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,374 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,580

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,660

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,769

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,784

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,851

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,884

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,891

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,113

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,115

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,333

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,516

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,715

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,764

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,881

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,951

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,001

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,027

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,048

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,608





1. Training, Bahrain

01. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,869 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,901

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,113

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,183

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,193

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,238

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,251

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,268

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,302

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,354

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,385

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,413

13. Alex Albon (T), Williams, 1:33,583

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,868

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,923

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:34,213

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,807

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,144

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:37,477

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:37,938