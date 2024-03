Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Ich bin enttäuscht!»

​Charles Leclerc muss sich in Bahrain nur Max Verstappen beugen – 228 Tausendstelsekunden haben dem Ferrari-Fahrer zur Pole gefehlt, das Gesicht des Monegassen sagt alles: Er ist enttäuscht.

Die Miene von Charles Leclerc nach dem Bahrain-Qualifying deutet darauf hin: An diesem Freitagabend des 1. März wäre im Abschlußtraining zum Formel-1-WM-Auftakt von Bahrain mehr drin gewesen. Der 26-jährige Monegasse muss sich zwar nur Max Verstappen geschlagen geben, um 228 Tausendstelsekunden, das ist, wie es Charles formuliert «gut, aber nicht gut genug».

Der Ferrari-Fahrer darf in der Statistik Trost suchen: Im Schnitt ist in der Turbohybrid-Ära der Königsklasse seit 2014 hier nur jedes zweite Rennen von der Pole-Position aus gewonnen wurden. Zahlen lügen bekanntlich nicht, aber sie zeigen eben auch nicht immer die ganze Wahrheit. Die Dauerläufe von Pole-Mann Verstappen waren so eindrucksvoll, dass Leclerc klar ist: Den Niederländer im Rennen zu bügeln, das wird ein ganz schwieriges Unterfangen.

Der fünffache GP-Sieger erzählt über seine Quali: «Wir haben im Verlauf des Trainings in Sachen Abstimmung sehr viele verschiedene Details ausprobiert, in der Quali lag der Wagen besser denn je. Wir sind in einer besseren Ausgangslage als vor einem Jahr, was das Handling angeht, das ist positiv.»

«Aber ich gebe zu – ich bin enttäuscht. Denn meine Zeit im zweiten Quali-Segment hat gezeigt, dass der Ferrari im Idealzustand so schnell gewesen wäre wie das Auto von Max. Aber wir haben ein wenig unseren Rhythmus verloren, denn zu Beginn von Q3 gingen wir mit einem gebrauchten Reifensatz hinaus, und irgendwie fühlte sich das alles nicht mehr so gut an.»

«Ich kann nicht behaupten, dass meine letzte Quali-Runde die beste meiner Karriere gewesen ist. Da fand ich von Anfang an nicht jenen Grip, wie ich ihn beispielsweise in Q2 gespürt hatte. Vielleicht hat die Strecke in Sachen Haftung nochmals Fortschritte gemacht, und wir konnten diesen Schritt quasi nicht mitgehen.»



Wäre das alles besser gelaufen, hätte Ferrari die Reifensätze in einer anderen Reihenfolge verfeuert, will heißen – hätte Charles in Q3 noch zwei frische Sätze gehabt? Leclerc: «Mit hätte, wenn und aber eroberst du keine Pole-Positions in der Formel 1.»



Welche Chancen rechnet sich Charles für den WM-Auftakt aus? Leclerc weiter: «Ich bleibe bei meinen Worten aus dem Wintertest – Red Bull Racing bleibt Klassenbester und zwar mit stattlichem Vorsprung. Aber klar werde ich voll zugreifen, wenn sich für mich eine Chance eröffnen sollte.»



«Ich sollte vielleicht nicht zu enttäuscht sein. Denn wir haben im zweiten Quali-Teil bewiesen, dass wir es an rohem Speed mit Red Bull Racing aufnehmen können.»





Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,179 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,407

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,485

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,507

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,537

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,542

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,614

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,683

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,710

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,502

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,129

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,200

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,221

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,278

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,529

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,756

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,757

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,770

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,793

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,948