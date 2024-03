Fernando Alonso (6.): «Eine Riesenüberraschung»

Dass Formel-1-Routinier Fernando Alonso im Qualifying zum Bahrain-GP so konkurrenzfähig war, überraschte den GP-Star selbst. Entsprechend zuversichtlich blickt der zweifache Champion nun auf das erste Rennen der Saison.

In der vergangenen Woche erklärte Fernando Alonso im Rahmen der Vorsaison-Testfahrten in Bahrain noch gewohnt unverblümt: «19 Piloten im Fahrerlager wissen jetzt, dass sie nicht Weltmeister werden.» Und er betonte: «Nachdem ich Max und sein Auto gesehen habe, sind die Chancen der Gegner, in der kommenden Saison ein Rennen zu gewinnen, noch kleiner geworden. Aber so ist es nun mal.»

Umso überraschter reagierte der Formel-1-Routinier aus dem Aston Martin Team auf seine Performance im Qualifying, in dem er sich den sechsten Startplatz sichern konnte. Am Ende fehlten ihm nur fünf Tausendstel auf die Zeit des vor ihm platzierten Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez. Auch der Abstand zum viertplatzierten Ferrari-Star Carlos Sainz fiel mit dreieinhalb Hundertsteln bescheiden aus. Von der Bestzeit von Max Verstappen trennten ihn 0,363 sec.

Alonso fasste denn auch strahlend zusammen: «Ich bin unglaublich happy mit der Performance des Autos, die schon das ganze Wochenende gut ist. Ich denke, die Wintertests waren okay, aber wir hatten nicht das Tempo der Spitzenreiter, und wir dachten, dass wir im Vergleich zu Red Bull Racing und Ferrari nicht so schnell sind. Aber nun sind wir im Qualifying weniger als eine Zehntel von ihnen entfernt. Das ist eine grosse Überraschung.»

Seine Rennprognose fällt entsprechend optimistisch aus. Der 42-Jährige erklärt mit Blick auf den ersten GP der Saison: «Hätte man mich gestern oder letzte Woche gefragt, ob wir im ersten Rennen die Chance auf einen Top-5-Platz oder gar ein Podium haben, hätte ich das verneint. Nun bin ich mir diesbezüglich nicht mehr so sicher.»

Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,179 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,407

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,485

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,507

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,537

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,542

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,614

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,683

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,710

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,502

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,129

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,200

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,221

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,278

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,529

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,756

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,757

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,770

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,793

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,948