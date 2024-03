Bahrain-GP Live-Ticker: 19 Fahrer gegen Verstappen

​Das Fieber steigt am Bahrain International Circuit: Um 16.00 Uhr europäischer Zeit beginnt der erste Formel-1-WM-Lauf des Jahres. Dank unseres Live-Tickers verpassen Sie von der Action aus Bahrain keinen Moment.

97 Tage nach dem WM-Finale von Abu Dhabi 2023 geht das Warten für die Formel-1-Fans endlich zu Ende: Auf dem Bahrain International Circuit erlischt um 18.00 Uhr (in Europa 16.00 Uhr) die Startampel, und 20 Fahrer preschen in die GP-Saison 2024.

Die Ausgangslage nach der Qualifikation: Red Bull Racing mit Max Verstappen einmal mehr eine Klasse für sich, dann aber eine Gruppe aus acht Fahrern, die in der Quali dicht beisammen lagen und sich im Grand Prix einen hoffentlich atemberaubenden Mehrkampf liefern werden – Leclerc, Russell, Sainz, Pérez, Alonso, Norris, Piastri und Hamilton.

Ein Fragezeichen bleibt der Speed im Dauerlauf: Der dreifache Formel-1-Weltmeister Verstappen war da bei Testfahrten und in den freien Trainings überaus eindrucksvoll, aber dahinter ist die exakte Reihenfolge unklar. Aus dem Bauch heraus: Ferrari vor McLaren und dem Aston Martin von Alonso, dann Mercedes.

Was Nico Hülkenberg im Haas-Rennwagen angeht: Der Emmericher wollte aus den Top-Ten losfahren, dieses Zwischenziel hat er erreicht. Im Rennen wird sich zeigen müssen, ob Haas das Thema Reifen-Management besser im Griff hat als im Vorjahr.



Wie sich die ganze Action im Nahen Osten entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, ab 15.30 Uhr gehen wir damit online.



Dazu als Service die Sendezeiten für die Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für Sky, RTL, ServusTV und SRF.





Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,179 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,407

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,485

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,507

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,537

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,542

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,614

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,683

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,710

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,502

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,129

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,200

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,221

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,278

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,529

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,756

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,757

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,770

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,793

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,948





Grand Prix von Bahrain: Alle Sieger

2004 Michael Schumacher (D), Ferrari

2005 Fernando Alonso (E), Renault

2006 Fernando Alonso (E), Renault

2007 Felipe Massa (BR), Ferrari

2008 Felipe Massa (BR), Ferrari

2009 Jenson Button (GB), BrawnGP

2010 Fernando Alonso (E), Ferrari

2011 kein Rennen

2012 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2013 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2014 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016 Nico Rosberg (D), Mercedes

2017 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2018 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2019 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2020 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2021 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2022 Charles Leclerc (MC), Ferrari

2023 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Bahrain-GP im TV

Samstag, 2. März

12.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.00: Sky Sport F1 – How the 2012 season was won

14.00: Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2023

14.15: Sky Sport F1 – Next to Nico Hülkenberg

14.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

15.00: RTL – Vorberichte zum Rennen

14.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Großer Preis von Bahrain

17.00: SRF2 – Berichterstattung Rennen

17.40: ServusTV – Rennen Analyse

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

20.15: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

22.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

22.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

00.05: ORF1 – Rennen Wiederholung