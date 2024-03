Max Verstappen in Bahrain: Vorteil bei Rennstrategie

Wer in Bahrain gewinnen will, muss einen Weg vorbei finden an Max Verstappen

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat sich in Bahrain die Pole-Position geschnappt – und der Niederländer besitzt für den WM-Auftakt einen möglicherweise entscheidenden strategischen Vorteil.

Was können wir von diesem Bahrain-GP erwarten? SPEEDWEEK.com trifft vor dem Start Safety Car-Fahrer Bernd Mayländer. «Und, Bernd? Wie viele Mal wirst du auf die Bahn fahren müssen?» Der 52-jährige Waiblinger grinst: «Zwei Mal. Habe ich so im Gefühl.» Natürlich sagt das der Führungsmann der Formel 1 mit einem Augenzwinkern.



2023 ergab sich in der Königsklasse oft dieses Bild: Max Verstappen eine Klasse für sich, für viele Fans der beste Formel-1-Fahrer der Gegenwart, der Niederländer im schnellsten Rennwagen der Saison 2023, dazu kam die kühl-weltmeisterliche Rennstrategie vom Kommandostand von Red Bull Racing.

Für 2024 und vor dem WM-Start auf dem Bahrain International Circuit erleben wir ein Déjà-vu: Verstappen schon wieder vorne, in den Dauerläufen der beste Mann, und nun zeigen die Zahlen von Serien-Ausrüster Pirelli – RBR hat sich für Verstappen und seinen mexikanischen Stallgefährten Sergio Pérez einen strategischen Vorteil erarbeitet. Max und «Checo» haben je noch einen zweiten Satz frischer weicher Walzen zur Verfügung, die Konkurrenz nur noch gebrauchte Reifen der weichen Mischung, wie üblich mit rotem Streifen markiert.

Das bedeutet: Red Bull Racing hat einen breiteren Spielraum in Sachen Vorgehen im Grand Prix. Die Haltbarkeit der weichen Reifen auf dem rauen Asphalt ist zudem nicht so problematisch wie in anderen Jahren, denn die Temperaturen 2024 sind niedriger.



Gemäß Pirelli sind dies die schnellsten Wege Richtung karierter Flagge.



Start auf den weichen Reifen, Wechsel im Fenster zwischen den Runden 13 und 19 (abhängig vom Verschleiß am jeweiligen Auto) auf den harten Reifen, erneuter Wechsel im Fenster zwischen Runden 37 und 43 zurück auf weich.



Alternative: Start auf Weich (bis 11/16), dann auf hart weiter (bis 33/39), auf hart ins Ziel.



Ein Dreistopper (weich, hart, weich, weich) ist auf dem Papier weniger schnell; ebenso wie ein Zweistopper in der Reihenfolge weich-weich-mittelhart.



Sollte Max Verstappen beim WM-Start 2024 triumphieren, wäre es sein achter Formel-1-Sieg in Folge (aufgrund seiner sieben Siege im letzten Teil der WM 2023).



Red Bull Racing kann an diesem 2. März mit dem 114. GP-Sieg den traditionsreichen Williams-Rennstall einholen. Vor RBR lägen dann nur noch Ferrari (243 Siege), McLaren (183) und Mercedes (125).





Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,179 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,407

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,485

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,507

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,537

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,542

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,614

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,683

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,710

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,502

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,129

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,200

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,221

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,278

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,529

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,756

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,757

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,770

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,793

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,948