Sergio Pérez zu Rang 2: Das hätte er nicht erwartet

​Sergio Pérez hat einen sauberen WM-Start 2024 hingelegt – von Startplatz 5 zum zweiten Platz hinter Dominator Max Verstappen. Was den 34-jährigen Mexikaner auf dem Bahrain International Circuit verblüfft hat.

Großer Preis von Bahrain 2024: 29. Doppelsieg für Red Bull Racing, elf Mal dabei hieß es Max Verstappen vor Sergio Pérez, wie auch jetzt in der Wüste von Sakhir.

Während Max Verstappen das perfekte Wochenende hinlegte – Pole-Position, Start/Ziel-Sieg, beste Rennrunde – musste sich Pérez in seinem 258. Grand Prix ordentlich strecken, um auf den zweiten Rang vorzustoßen.

«Checo» Pérez sagt: «Das war kein einfaches Rennen, vor allem im Hinblick aufs Reifen-Management. Wir haben in diesem Grand Prix sehr viel gelernt. Je nach Reifenmischung verhielt sich der Wagen ganz anders. Dem müssen wir auf den Grund gehen, denn für meinen Geschmack rutschte das Auto zu viel, vor allem hinter einem gegnerischen Auto.»

«Dazu kam bei mir ein Problem mit der Motorbremse, was die Fahrbarkeit ziemlich knifflig gemacht hat, zumal du hier auf dem Bahrain International Circuit viele langsame Kurven hast.»



«Aber der kraftvollste Eindruck für mich ist – ich hätte im Rennen mehr Gegenwehr unserer Rivalen erwartet. Aber wir wissen auch: Das ist nur eine Momentaufnahme hier in Bahrain.»



«Für das kommende GP-Wochenende in Saudi-Arabien bin ich guter Dinge. Schnelle Kurven liegen uns, und davon hat es in Dschidda jede Menge. Welche Auswirkungen der glatte Asphalt dort aufs Reifen-Management haben wird, das wird sich zeigen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:44,742 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,457 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +25,110

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +39,669

05. George Russell (GB), Mercedes, +46,768

06. Lando Norris (GB), McLaren, +48,458

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,324

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,082

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,887 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,216

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 26 Punkte

02. Pérez 18

03. Sainz 15

04. Leclerc 12

05. Russell 10

06. Norris 8

07. Hamilton 6

08. Piastri 4

09. Alonso 2

10. Stroll 1

11. Zhou 0

12. Magnussen 0

13. Ricciardo 0

14. Tsunoda 0

15. Albon 0

16. Hülkenberg 0

17. Ocon 0

18. Gasly 0

19. Bottas 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 44 Punkte

02. Ferrari 27

03. Mercedes 16

04. McLaren 12

05. Aston Martin 3

06. Sauber 0

07. Haas 0

08. Racing Bulls 0

09. Williams 0

10. Alpine 0