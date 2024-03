Fernando Alonso 9.: So muss Aston Martin reagieren

​2023 begann Fernando Alonso die GP-Saison bärenstark: Rang 3 in Bahrain hinter dem Red Bull Racing-Duo. Nun ist der Spanier nur Neunter geworden und sagt: «Das ist keine große Überraschung.»

Beim WM-Start 2023 hatte Aston Martin die Gegner auf dem falschen Fuss erwischt: zweite Kraft hinter Red Bull Racing, bärenstarker dritter Platz von Fernando Alonso in Bahrain hinter Max Verstappen und Sergio Pérez in den überlegenen Autos von Red Bull Racing.

Und nun? Aston Martin ist zurückgefallen und in der Hackordnung von Bahrain nur die Nummer 5 – Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin.

Der zweifache Formel-1-Champion Alonso wurde in der Wüste von Sakhir diskreter Neunter, der Kanadier Lance Stroll Zehnter.

Alonso wirkte nach dem WM-Auftakt erstaunlich gefasst und erklärt das so: «Was heute passiert ist, das kam für uns erwartet. Unsere Simulation besagte, dass wir ohne große Chancen nach vorne bestenfalls Neunter werden würden, und genauso ist es gekommen.»



«Wir waren ein wenig im Niemandsland – fast zwanzig Sekunden hinter dem zweiten McLaren und ohne Druck von hinten. Gemessen an 2023 haben wir eine höhere Top-Speed und ein Auto, das in schnellen Kurven besser liegt. Aber auf den ersten Blick haben wir dafür Leistungsfähigkeit in langsamen Kurven eingebüßt.»



«Wir sind vom Fahrzeugkonzept her einen anderen Weg gegangen, und mit so wenigen Wintertesttagen und nur einem GP-Wochenende lässt sich noch nicht genau sagen, wo die Reise hingeht.»



«In der Saison 2023 haben wir sehr stark begonnen, aber dann konnten wir uns nicht steigern. Wir hatten zu wenige Antworten auf den hohen Entwicklungsrhythmus der Top-Teams. Dieses Mal ist unser Vorgehen anders. Wir sind nun ungefähr dort, wo wir zum Schluss der Saison 2023 waren. Es liegt jetzt an uns, in Sachen Entwicklung Schritte zu machen wie sie im Vorjahr McLaren gelungen sind.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:44,742 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,457 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +25,110

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +39,669

05. George Russell (GB), Mercedes, +46,768

06. Lando Norris (GB), McLaren, +48,458

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,324

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,082

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,887 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,216

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 26 Punkte

02. Pérez 18

03. Sainz 15

04. Leclerc 12

05. Russell 10

06. Norris 8

07. Hamilton 6

08. Piastri 4

09. Alonso 2

10. Stroll 1

11. Zhou 0

12. Magnussen 0

13. Ricciardo 0

14. Tsunoda 0

15. Albon 0

16. Hülkenberg 0

17. Ocon 0

18. Gasly 0

19. Bottas 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 44 Punkte

02. Ferrari 27

03. Mercedes 16

04. McLaren 12

05. Aston Martin 3

06. Sauber 0

07. Haas 0

08. Racing Bulls 0

09. Williams 0

10. Alpine 0