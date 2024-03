Saudi-Arabien-GP im TV: Wer kann es in der Wüste?

Die Formel 1 macht keine Pause: Direkt nach dem Auftakt in Bahrain geht es weiter nach Saudi-Arabien. Wir sagen Ihnen hier, wie Sie das Rennwochenende live verfolgen können.

Die Formel 1 rast am kommenden Wochenende erneut durch die Wüste. Nach dem Auftakt in Bahrain steht das zweite Rennwochenende in Saudi-Arabien auf dem Programm.

Wichtig zu wissen: Auch diesmal wird das Programm wie schon in Bahrain um einen Tag vorgezogen. Heißt: Am Donnerstag steigen die beiden freien Trainings, am Freitag das Qualifying und am Samstag dann das Rennen.

Apropos: Wer war in den vergangenen Jahren in der Wüste eigentlich am erfolgreichsten? Wir haben uns die vergangenen Sieger einmal angeschaut. Hier finden Sie eine Liste. In Saudi-Arabien gab es seit dem Debüt 2021 eine nette Abwechslung in der Siegerliste.

GP-Sieger im Nahen Osten

Bahrain

2004 Michael Schumacher (Ferrari)

2005 Fernando Alonso (Renault)

2006 Fernando Alonso (Renault)

2007 Felipe Massa (Ferrari)

2008 Felipe Massa (Ferrari)

2009 Jenson Button (BrawnGP)

2010 Fernando Alonso (Ferrari)

2011 kein Grand Prix

2012 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2013 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2014 Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 Nico Rosberg (Mercedes)

2017 Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 Sebastian Vettel (Ferrari)

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Sergio Pérez (Racing Point)

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 Charles Leclerc (Ferrari)

2023 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2024 Max Verstappen (Red Bull Racing)

Abu Dhabi

2009 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2010 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2011 Lewis Hamilton (McLaren)

2012 Kimi Räikkönen (Lotus)

2013 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2014 Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 Nico Rosberg (Mercedes)

2016 Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2021 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2022 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2023 Max Verstappen (Red Bull Racing)

Katar

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 kein Rennen

2023 Max Verstappen (Red Bull Racing)

Saudi-Arabien

2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2023 Sergio Pérez (Red Bull Racing)

Wie es sich beim anstehenden Rennwochenende alles entwickelt, das erfahren Sie am Freitag und Samstag am fundiertesten mit unserem Live-Ticker.

Natürlich haben wir für sie auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst. Zur Erinnerung: Die Formel 1 wird in Deutschland 2024 grundsätzlich exklusiv von Sky auf dem Sender Sky Sport F1 gesendet. RTL hat das Abkommen mit Sky vertieft und zeigt im freien Fernsehen sieben Rennwochenenden, das nächste Mal aber erst im Sommer in Budapest. In Österreich teilen sich ServusTV und ORF die Übertragungen, in Saudi-Arabien ist das ORF dran. Das Schweizer Fernsehen zeigt wie immer Qualifying und Rennen.

Bahrain-GP im TV (Zeiten MEZ)

Donnerstag, 7. März

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up: Das Motorsport Spezial

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.20 Uhr: ORF1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.30 Uhr: Erstes Training

17.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.50 Uhr: ORF1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

18.00 Uhr: Zweites Training

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.15 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Freitag, 8. März

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP Bahrain kompakt

09.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

13.55 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.20 Uhr: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.30 Uhr: Drittes Training

17.10 Uhr: Sky Sport F1 – Drivers got heated

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55 Uhr: ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55 Uhr: SRF2– Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00 Uhr: Qualifying

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Samstag, 9. März

07.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.50 Uhr: Sky Sport F1 – Best of Team Radio 2014 – 2021

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

15.40 Uhr: Sky Sport F1 – Oscar Piastri – Rookie of the Year

16.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Bahrain kompakt

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.25 Uhr: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.30 Uhr: SRF Info – Berichterstattung Rennen

17.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.00 Uhr: Großer Preis von Saudi-Arabien

19.40 Uhr: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 –Top 10: Dramatic Moments 2023

23.15 Uhr: Sky Sport F1 –Top 10: Best Onboards 2023

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung